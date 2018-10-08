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Украина готовит провокацию у Крымского моста
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Украина готовит провокацию у Крымского моста 

Дни.ру + ещё 24 8 октября 2018
В Киеве продолжают обострять ситуацию вокруг Крымского моста. В окружении главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова предложили сопровождать боевыми кораблями грузовые суда, следующие в Азовское море через Керченский пролив.
Такое мнение высказал редактор одного из украинских пропагандистских интернет-изданий Юрий Бутусов. По его словам, грузовые суда должны сопровождаться боевыми катерами и кораблями. Силы для этого у Незалежной имеются, заявил журналист.
В случае реализации такого сценария Россия будет остерегаться останавливать суда, следующие в украинские порты на Азовском море. "Любой враждебный шаг против военных судов — конфликт, ответственность за который лежит на России", — добавил Бутусов.
Незалежная то и дело жалуется, что Россия развернула настоящую охоту за украинскими грузовыми судами, чуть ли не каждый день задерживая очередной корабль. Однако в Киеве почему-то не упоминают, что на жесткие меры Москва пошла после рейдерского захвата Украиной крымского траулера "Норд".
Не было бы этого инцидента — не было бы и задержаний судов под желто-синим флагов. Но сидящие в Киеве люди признавать свои ошибки отказываются. И уж тем более не хотят расплачиваться за собственные наглость и безрассудство.
Для противодействия "российской агрессии" на Азове Украина объявила о создании военно-морской базы в регионе, которая, кстати говоря, будет располагаться неподалеку от Крымского моста. В Киеве уже грозились нанести удар по новой трассе.
Появление базы украинских ВМС в регионе — еще один фактор давления на мост через Керченский пролив. Вряд ли Киев откажется от соблазна устроить там очередную гнусную провокацию.
Сдерживать Россию на Азове Украина собирается бронированными катерами "Гюрза-М". Корабли вооружены 30-миллиметровыми автоматическими пушками, пулеметами, управляемыми ракетами и гранатометами.
Пока на новую базу доставили одно такое судно. До конца года Украина намерена перебросить в регион еще три бронированных катера и создать полноценную военно-морскую базу.
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