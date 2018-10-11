В МИД Венгрии вызвали посла Украины 

Государственный секретарь венгерского МИДа Левенте Мадьяр проинформировал, что в ведомство был вызван посол Украины в Будапеште. Об этом сообщает The Hungary Today.
Отмечается, что инцидент связан тем, что на Украине в базу сайта "Миротворец" были внесены данные о более чем 300 людях, имеющих украинское и венгерское гражданство.
"Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште после того, как "антиукраинская политика Украины достигла нового уровня", — говорится в заявлении ведомства.
Также к вызову посла имеет отношения прозвучавший в украинской Раде призыв депортировать украинцев, которые имеют гражданство обеих стран.
Ранее сообщалось, что более 300 украинцев с венгерским паспортом внесены в базу "Миротворец".