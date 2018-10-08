«Бразильский Трамп» победил в первом туре выборов президента

Во второй тур выборов президента Бразилии проходят ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, свидетельствуют данные высшего избирательного суда страны.

Болсонару набирает 46,7% голосов, Аддад — 28,3%. Обработано 95,5% бюллетеней.

Отметим, что местные СМИ называют Болсонару «бразильским Трампом».

На днях он во время предвыборного мероприятия получил удар ножом в живот.

Выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.