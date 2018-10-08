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«Бразильский Трамп» победил в первом туре выборов
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«Бразильский Трамп» победил в первом туре выборов президента 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 30 2 часа назад
Во второй тур выборов президента Бразилии проходят ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад, свидетельствуют данные высшего избирательного суда страны.
Болсонару набирает 46,7% голосов, Аддад — 28,3%. Обработано 95,5% бюллетеней.
Второй тур состоится 28 октября, передает РИА «Новости».
Отметим, что местные СМИ называют Болсонару «бразильским Трампом».
На днях он во время предвыборного мероприятия получил удар ножом в живот.
Выборы прошли в Бразилии в воскресенье. Жители страны выбирали президента, губернаторов и парламентариев.
Экс-президент Бразилии Дилма Руссефф проиграла выборы в Федеральный сенат — верхнюю палату национального парламента — от штата Минас-Жерайс, передает ТАСС.
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