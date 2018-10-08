НАТО объяснило массовые убийства заботой

Генсек НАТО объяснил массовые убийства сербов заботой об их благе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Белград и заявил на встрече с обучающимися в Сербии студентами, что бомбардировки Югославии в 1999 году велись в интересах самих сербов.

«Многие по-прежнему с неодобрением относятся к тем обстрелам, но это было сделано для защиты гражданских лиц и прекращения режима Милошевича. Но мое самое важное послание состоит в том, что мы должны смотреть в будущее, а будущее — это сотрудничество», — цитирует Столтенберга сербский телеканал RTS.

При этом Столтенберг подчеркнул важность диалога между Белградом и Приштиной.

Также генсек НАТО отметил, что с Сербией связано его детство, а его родная сестра родилась в Белградской травматологической больнице.

Напомним, авиация НАТО без разрешения ООН бомбила города Югославии, включая столичный Беолграл, весной и летом 1999 года. Военная операция проводилась под предлогом защиты населения Косова от правительственных сил и имела целью свержение президента Слободана Милошевича.

В результате нападения НАТО погибли, по разным оценкам, от 576 до 5000 югославских военнослужащих и полицейских, более 1 700 человек гражданских, в том числе почти 400 детей, не считая тысяч раненых. Кроме того, были разрушены военные, промышленные и жилые здания, жизненно важные объекты инфраструктуры, а также памятники историки и культуры, включая древние православные храмы.

Как сообщал «Ридус», о том что Йенс Столтенберг собирается приехать в Белград для переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем стало известно в конце сентября. При этом сам Вучич недавно выражал Столтенбергу протест в связи с обострением обстановки на севере Косово, после того как 60 косовских спецназовцев въехали на территорию населенного сербами севера края, что запрещено международными договорами. Косовары заняли позиции вокруг водохранилища Газиводе, взяли под контроль ГЭС «Газиводе» и вторглись в Центр экологии и развития в селе Зубин-Поток.

В ответ президент Сербии перевел в полную боевую готовность армию и спецназ полиции, а посол Сербии в России Славенко Терзич назвал действия косовских спецназовцев провокацией, увязав случившееся с действиями «определенных центров вне территории Балкан».