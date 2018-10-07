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Меланью Трамп высмеяли за костюм рабовладельца
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В Сети высмеяли Меланью Трамп за костюм рабовладельца 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Поездка Меланьи Трамп в Кению в рамках турне по Африке вызвала волну критики и насмешек пользователей соцсетей. Причиной тому стал надетый первой леди белый костюм колонизатора, который оказался очень неуместен для африканских стран, сообщает France Info.
Отмечается, что такой наряд, и в частности круглый широкий шлем, в своем гардеробе ранее использовали лишь колонизаторы, хозяева плантаций и рабовладельцы, и особенно в африканских странах такой костюм воспринимают как символ доминирования.
В ходе своей поездки Меланья Трамп посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT), а также детский дом.
"Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации (отстаивавший рабовладение сепаратистский альянс ряда южных штатов времен Гражданской войны в США — ред.). Исторический контекст имеет значение", — написал в своем Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.
"Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам", — добавил он.
Французский журналист Ксавье Ивон также раскритиковал Меланью Трамп, сравнив ее с героем-путешественником из серии популярных комиксов "Приключения Тинтина".
"Тинтин Трамп в Кении", — написал он в Twitter.
​Другой пользователь Twitter в шутку представил разговор первой леди США с сотрудником ее администрации.
"Меланья: Что бы мне надеть во время моей поездки по Африке, чтобы отдать дань уважения культуре и истории принимающей стороны? Сотрудник администрации: Колониальный Шлем. Определённо колониальный шлем", — иронизирует Owen Barder.
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