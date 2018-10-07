Меланью Трамп высмеяли за костюм рабовладельца

В Сети высмеяли Меланью Трамп за костюм рабовладельца

Поездка Меланьи Трамп Кению в рамках турне по Африке вызвала волну критики и насмешек пользователей соцсетей. Причиной тому стал надетый первой леди белый костюм колонизатора, который оказался очень неуместен для африканских стран, сообщает France Info.

Отмечается, что такой наряд, и в частности круглый широкий шлем, в своем гардеробе ранее использовали лишь колонизаторы, хозяева плантаций и рабовладельцы, и особенно в африканских странах такой костюм воспринимают как символ доминирования.

В ходе своей поездки Меланья Трамп посетила Фонд охраны дикой природы Девида Шелдрика (DSWT), а также детский дом.

"Это все равно, что появиться на собрании афроамериканских производителей хлопка в форме солдата Конфедерации (отстаивавший рабовладение сепаратистский альянс ряда южных штатов времен Гражданской войны в США — ред.). Исторический контекст имеет значение", — написал в своем Twitter профессор африканской истории Мэтт Каротенуто.

Melania completes the stereotype trifecta—elephants, orphans and even the pith helmet…#FLOTUSinAfrica2018 @africasacountry @AFP @AP pic.twitter.com/TkgFb3w4yY— Matt Carotenuto (@matt_carotenuto) 5 октября 2018 г. "Слоны, сиротки и даже колониальный шлем — тройное попадание Меланьи Трамп по стереотипам", — добавил он.

Tintine Trump au Kenya pic.twitter.com/d9Q9u9ridm— Xavier Yvon (@xavieryvon) 6 октября 2018 г. Французский журналист Ксавье Ивон также раскритиковал Меланью Трамп, сравнив ее с героем-путешественником из серии популярных комиксов "Приключения Тинтина".

"Тинтин Трамп в Кении", — написал он в Twitter.

Melania: What should I wear on my Africa trip to pay tribute to the culture and history of my hosts?



WH staff: A pith helmet. Definitely a pith helmet. https://t.co/JSmNkWM2RF— Owen Barder (@owenbarder) 5 октября 2018 г. ​Другой пользователь Twitter в шутку представил разговор первой леди США с сотрудником ее администрации.

"Меланья: Что бы мне надеть во время моей поездки по Африке, чтобы отдать дань уважения культуре и истории принимающей стороны? Сотрудник администрации: Колониальный Шлем. Определённо колониальный шлем", — иронизирует Owen Barder.