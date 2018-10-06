В Париже открылся Салон русской книги

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже проходит салон русской книги "Русская литература — 4-е издание". В его работе принимают участие издательства, как российские, так и французские, которые уделяют пристальное внимание тематике, связанной с нашей страной, и, конечно, писатели, переводчики, литературные критики.

На церемонии открытия салона выступил посол РФ во Франции Алексей Мешков . Он дал высокую оценку встречи представителей двух великих литератур на Набережной Бранли в сотне метров от Эйфелевой башни.

"Знакомство со страной всегда начинается с литературы. Если есть желание понять душу страны, надо обращаться к книгам. Салон русской литературы дает возможность французам осознать то, чем живут граждане нашей страны, что их волнует, заботит, радует", — заявил российский дипломат. Он также выразил уверенность в том, что салон русской книги, а он с каждым годом становится все более заметным событием культурной жизни французской столицы, послужит укреплению связей между двумя странами.

Со своей стороны председатель салона Ирина Казанцева отметила всестороннюю помощь, которая была оказана в организации мероприятия главой Федерального агентства РФ по печати и массовым коммуникациям Михаилом Сеславинским , а также поблагодарила за содействие председателя столичного регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс и посла Франции в России Сильви Берманн.

Четвертое издание салона русской книги посвящено литературе народов Севера, который был и остается неиссякаемым источником вдохновения для многих российских и французских авторов. В частности, в рамках салона будет представлен специальный выпуск альманаха Союза российских писателей "Паровозъ", целиком отданный поэзии русского Севера, а на стенде издательства Syrtes парижане могут познакомиться с 800-страничной монографией "Сибирская эпопея" писателя Эрика Хесли, где речь идет не только об истории Сибири, но и Чукотки, а также Дальнего Востока.