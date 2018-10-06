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Президент Египта провел переговоры с Меланьей Трамп
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Президент Египта провел переговоры с Меланьей Трамп 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: предоставлено пресс-службой президента Египта
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире в субботу супругу президента США Меланью Трамп, которая прибыла в Каир в рамках африканского турне, сообщил официальный представитель египетского лидера.
"Президент высоко оценил сотрудничество между двумя странами, особенно ту роль, которую играет Агентство США по международному развитию в финансировании проектов в разных сферах, прежде всего в таких, как здравоохранение, образование и туризм, а также его поддержку в реализации проектов малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении официального представителя главы АРЕ.
По словам ас-Сиси, США таким образом поддерживают проведение социально-экономических реформ в Египте, которые нацелены на обеспечение всеобъемлющего развития страны.
Глава Египта и Меланья Трамп также обсудили вопросы усиления роли женщины в египетском обществе, защиту прав детей и развитие молодежи.
Египет стал завершающим этапом поездки Меланьи Трамп по Африке. Ранее она посетила Гану, Малави и Кению. Ее поездка направлена на продвижение усилий по охране здоровья и благосостояния детей.
Супруга президента США Меланья Трамп с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и его супругой Интисар в президентском дворце в Каире
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