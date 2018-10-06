Президент Египта провел переговоры с Меланьей Трамп

"Президент высоко оценил сотрудничество между двумя странами, особенно ту роль, которую играет Агентство США по международному развитию в финансировании проектов в разных сферах, прежде всего в таких, как здравоохранение, образование и туризм, а также его поддержку в реализации проектов малого и среднего бизнеса", — говорится в сообщении официального представителя главы АРЕ.

По словам ас-Сиси, США таким образом поддерживают проведение социально-экономических реформ в Египте, которые нацелены на обеспечение всеобъемлющего развития страны.

Глава Египта и Меланья Трамп также обсудили вопросы усиления роли женщины в египетском обществе, защиту прав детей и развитие молодежи.

Египет стал завершающим этапом поездки Меланьи Трамп по Африке. Ранее она посетила Гану, Малави и Кению. Ее поездка направлена на продвижение усилий по охране здоровья и благосостояния детей.

Супруга президента США Меланья Трамп с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и его супругой Интисар в президентском дворце в Каире