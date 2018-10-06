Юнкер не готов ссориться с Россией из-за событий вокруг ОЗХО

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не готов ссориться с Россией из-за событий вокруг кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), в которой российскую сторону обвинили голландские власти, заявил он в интервью газете Der Standard.

Политик уверен, что ради общей архитектуры безопасности Евросоюз (ЕС) должен поддерживать диалог с Москвой.

«Я не готов к ссоре с Россией, хоть я и опубликовал недавно в Брюсселе коммюнике с критикой событий в Нидерландах (хакерская атака на ОЗХО. — «Газета.Ru»). Но я выступаю за то, что нужно сохранять спокойствие», — подчеркнул Юнкер.

Газета The Times сообщает, что власти Нидерландов опубликовали кадры с камер наблюдения в аэропорту «Схипхол». На снимках запечатлены четыре человека. Более того, в прессу попали и фотографии их паспортов.

В то же время в в пресс-службе WADA заявили, что у них не было кибервзломов с 2016 года. В антидопинговом агентстве отметили, что хакерская группировка Fancy Bear два года назад незаконно получила доступ к аккаунтам спортсменов в системе ADAMS, созданной специально к Олимпиаде-2016. В этой системе хранится информация об атлетах.

После данного инцидента WADA усилило системы защиты ADAMS, для чего обратилось в фирму, которая занимается безопасностью данных.

В пресс-службе всемирного агентства подчеркнули, что с того момента новых взломов системы зафиксировано не было.

Напомним, что тогда Fancy Bear опубликовали в открытом доступе документы, согласно которым WADA выдавало TUE (терапевтическое исключение) на применение запрещенных веществ теннисисткам Винус и Серене Уильямс , гимнастке Симоне Байлз , баскетболистке Елене Делле Донн и др.

Возвращаясь к теме обвинения России в якобы организованных ею хакерских атаках, отметим, что Великобритания на волне данных событий вспомнила также инцидент, который произошел в середине сентября. Тогда в Гааге задержали двух «российских хакеров», которые, по мнению Нидерландов, Швейцарии и Соединенного Королевства, пытались похитить данные из химической лаборатории в швейцарском городе Шпиц. По мнению Лондона, они как раз могли быть связаны с Fancy Bear.

Более того, Великобритания припомнила еще две кибератаки, которые были совершены весной этого года. Одна из них, по заявлениям британской стороны, была направлена против министерства иностранных дел страны, а другая — против министерства обороны и химической лаборатории в Портон-Дауне.

В прошлом месяце премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй обратилась к западным странам с призывом поддержать совместные усилия по борьбе с «российскими хакерскими группировками».

За столь серьезными обвинениями в адрес России последовал незамедлительный ответ российского внешнеполитического ведомства. В заявлении МИД, опубликованном на официальном сайте министерства, отмечается, что российские дипломаты неоднократно обращали внимание Нидерландов на последствия шпиономании.

«Развязанная в стране антироссийская кампания шпиономании, сопровождающаяся целенаправленными «утечками» в СМИ о якобы совершенных кибератаках, наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям», — подчеркивается в сообщении ведомства.

В министерстве также указали, что обвинения Нидерландов говорят об «очередной срежиссированной пропагандистской акции» в отношении России.