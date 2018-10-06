Американского репортера уволили за «кепку Трампа»

Репортера Джима Бернера уволили из филиала телекомпании NBC за освещения митинга сторонников американского лидера Дональда Трампа в Миннесоте в кепке с лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»). Об этом сообщил Buzzfeed News.

«Он нарушил политику телеканала и поэтому больше не работает с нами», — заявили в KTTC, принадлежащего телеканалу NBC.

На телеканале добавили, что не позволят своим сотрудникам носить одежду с символикой избирательной компании при исполнении своих обязанностей.

Ранее NBC вырезала из эфира программы Saturday Night Live высказывания рэпера Канье Уэста. Тот похвалил Трампа, надел на голову кепку со слоганом «Вернем Америке былое величие». После этого случая исполнителя подвергли критике и обвинили в поддержке расизма.

Запрет носить одежду с использованием символики для репортеров, в особенности во время рабочего процесса, является стандартной практикой в американской ​​индустрии новостей. Многие СМИ предостерегают журналистов от публичных высказываний для сохранения объективности.