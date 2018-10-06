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Американского репортера уволили за «кепку Трампа»
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Американского репортера уволили за «кепку Трампа» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Репортера Джима Бернера уволили из филиала телекомпании NBC за освещения митинга сторонников американского лидера Дональда Трампа в Миннесоте в кепке с лозунгом Make America Great Again («Вернем Америке былое величие»). Об этом сообщил Buzzfeed News.
«Он нарушил политику телеканала и поэтому больше не работает с нами», — заявили в KTTC, принадлежащего телеканалу NBC.
На телеканале добавили, что не позволят своим сотрудникам носить одежду с символикой избирательной компании при исполнении своих обязанностей.
Ранее NBC вырезала из эфира программы Saturday Night Live высказывания рэпера Канье Уэста. Тот похвалил Трампа, надел на голову кепку со слоганом «Вернем Америке былое величие». После этого случая исполнителя подвергли критике и обвинили в поддержке расизма.
Запрет носить одежду с использованием символики для репортеров, в особенности во время рабочего процесса, является стандартной практикой в американской ​​индустрии новостей. Многие СМИ предостерегают журналистов от публичных высказываний для сохранения объективности.
Лозунг «Вернем Америке былое величие» использовали в своей речи американские президенты. Впервые его произнес во время президентской кампании Рональд Рейган в 1980 году. Затем он прозвучал в устах бывшего президента Билла Клинтона. Затем действующий президент Дональд Трамп зарегистрировал его как торговую марку. Теперь американцы ассоциируют его с предвыборной кампании Трампа в 2016 году.
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