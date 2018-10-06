Фото водительских прав Чепиги попало в Сеть

Появилось фото водительского удостоверения Чепиги

В Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги , якобы причастного к «отравлению» Скрипалей в британском городе Солсбери.

Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/0jeiCSbJCV— CIT (@CITeam_ru) 5 октября 2018 г. Снимок документа опубликовала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в Twitter. Сообщается, что фото получено от анонимных источников.

В документе указано, что Чепига получил права в мае 2009 года в Хабаровске. Документ выдан межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД

При этом интернет-пользователи выразили сомнения в подлинности документа. «Вклеенное фото: оно по качеству лучше, чем качество снимка самих прав, белый фон на фото Чепиги слишком чистый и слишком яркий, фото сделано телефоном, и белый бы не был белым, любой: серый, зеленоватый, желтоватый, но не такой белый. Вывод: фотошоп», — приводит Ura.ru мнение пользователей Сети.