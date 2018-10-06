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Фото водительских прав Чепиги попало в Сеть
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Появилось фото водительского удостоверения Чепиги 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Сети появилось фото водительского удостоверения Анатолия Чепиги, якобы причастного к «отравлению» Скрипалей в британском городе Солсбери.
Снимок документа опубликовала группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team (CIT) в Twitter. Сообщается, что фото получено от анонимных источников.
В документе указано, что Чепига получил права в мае 2009 года в Хабаровске. Документ выдан межрайонным регистрационно-экзаменационным подразделением ГИБДД.
При этом интернет-пользователи выразили сомнения в подлинности документа. «Вклеенное фото: оно по качеству лучше, чем качество снимка самих прав, белый фон на фото Чепиги слишком чистый и слишком яркий, фото сделано телефоном, и белый бы не был белым, любой: серый, зеленоватый, желтоватый, но не такой белый. Вывод: фотошоп», — приводит Ura.ru мнение пользователей Сети.
Напомним, ранее британская газета Daily Telegraph опубликовала информацию о том, что «настоящее» имя «подозреваемого» в отравлении Скрипалей Руслана Боширова якобы Анатолий Владимирович Чепига.
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