«Требуем допустить врачей»

Украина потребовала от России допустить украинских и международных врачей к отбывающему в колонии города Лабытнанги 20-летнее заключение за подготовку теракта в Крыму Олегу Сенцову. Соответствующую ноту Киев по дипломатическим каналам направил Москве. Несколькими часами ранее сам Сенцов заявил, что намерен прекратить 145-дневную голодовку.
Киев направил Москве ноту по дипломатическим каналам, касающуюся медицинского обследования украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летнее заключение за подготовку теракта в Крыму.
«Только что отправили РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования. Мы должны спасти Олега», — написала в твиттере официальный представитель МИД Украины Мариана Беца.
Кроме того, Киев выразил готовность немедленно обменять Сенцова на кого-либо из россиян, осужденных на Украине. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
«Украина готова немедленно забрать Олега и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию и передать в обмен кого-либо из россиян, осужденных на Украине за тяжкие преступления», — заявила парламентарий.
Между тем, несколькими часами ранее сам Сенцов заявил, что намерен прекратить 145-дневную голодовку с 6 октября. Заключенный отметил, что из-за голодовки состояние его здоровья достигло критической точки, поэтому якобы существует угроза начала его принудительного кормления.
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний РФ Валерий Максименко прокомментировал заявление Сенцова, отметив, что его «уговаривали прекратить голодовку», передает ФАН.
«Угрожать ему, конечно, никто не угрожал. Уговаривали и объясняли. Ему просто сказали, что умереть все равно не выйдет никак», — сказал правоохранитель.
Он также добавил, что в случае дальнейшего ухудшения состояния здоровья осужденного ФСИН обязан его передать гражданским медикам, которые будут заниматься его лечением, поэтому Сенцову не позволили бы умереть.
Силовик отметил, что в настоящее время состояние здоровья украинского осужденного оценивается как нормальное, а на его полное восстановление уйдет около трех недель. Режиссер уже съел диетическую курицу, которую ему приготовила врач.
Днем ранее Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Сенцова — Россию обязали в срок до 16 января 2019 года предоставить пояснения по фактам его жалобы и возражения относительно приемлемости и существа дела.
В своей жалобе в ЕСПЧ Сенцов заявил, что российские власти нарушили в отношении него третью и пятую статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в которых идет речь о запрещении пыток и праве на свободу и личную неприкосновенность.
В этой связи заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что после ухода России из Парламентской ассамблеи Совета Европы наша страна не участвует в выборе судей для ЕСПЧ.
При этом решения этого суда стали все чаще иметь антироссийский характер, судьи отказываются учитывать специфику российской правовой системы и нормы международного права, из-за чего Россия даже задумалась о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ, указал Чепа.
«К сожалению, ЕСПЧ оказался сильно политизирован. И жалоба Сенцова, который осужден за создание на территории Крыма террористического сообщества, в свете антироссийской риторики выгодна Западу.
Поэтому мы прекрасно понимаем, каким будет решение ЕСПЧ по делу Сенцова. Объективность и непредвзятость — это не про ЕСПЧ», — пояснил российский парламентарий.
Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме. В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» (организация запрещена в России) и проведении террористических актов на территории Крыма.
Сам он не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).
Позднее незамедлительно освободить Сенцова и «всех украинских политзаключенных» потребовал госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Как сообщалось на официальном сайте Госдепартамента, в США обеспокоены самочувствием украинского режиссера.
В ответ на это Лавров призвал незамедлительно прекратить преследование российских граждан Марии Бутиной, Константина Ярошенко и Виктора Бута, а также других россиян, оказавшихся в американских тюрьмах в нарушение процедур Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам.