«Требуем допустить врачей»: Киев направил ноту по Сенцову

Киев направил Москве ноту по дипломатическим каналам, касающуюся медицинского обследования украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего в России 20-летнее заключение за подготовку теракта в Крыму.

«Только что отправили РФ очередную ноту с требованием допустить украинских и международных врачей к Сенцову для независимого обследования. Мы должны спасти Олега», — написала в твиттере официальный представитель МИД Украины Мариана Беца.

Ирина Геращенко. Кроме того, Киев выразил готовность немедленно обменять Сенцова на кого-либо из россиян, осужденных на Украине. Об этом заявила первый вице-спикер Верховной рады

«Украина готова немедленно забрать Олега и предоставить ему необходимое лечение и реабилитацию и передать в обмен кого-либо из россиян, осужденных на Украине за тяжкие преступления», — заявила парламентарий.

Между тем, несколькими часами ранее сам Сенцов заявил, что намерен прекратить 145-дневную голодовку с 6 октября. Заключенный отметил, что из-за голодовки состояние его здоровья достигло критической точки, поэтому якобы существует угроза начала его принудительного кормления.

«Угрожать ему, конечно, никто не угрожал. Уговаривали и объясняли. Ему просто сказали, что умереть все равно не выйдет никак», — сказал правоохранитель.

Он также добавил, что в случае дальнейшего ухудшения состояния здоровья осужденного ФСИН обязан его передать гражданским медикам, которые будут заниматься его лечением, поэтому Сенцову не позволили бы умереть.

Силовик отметил, что в настоящее время состояние здоровья украинского осужденного оценивается как нормальное, а на его полное восстановление уйдет около трех недель. Режиссер уже съел диетическую курицу, которую ему приготовила врач.

Днем ранее Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Сенцова — Россию обязали в срок до 16 января 2019 года предоставить пояснения по фактам его жалобы и возражения относительно приемлемости и существа дела.

В своей жалобе в ЕСПЧ Сенцов заявил, что российские власти нарушили в отношении него третью и пятую статьи Конвенции по защите прав человека и основных свобод, в которых идет речь о запрещении пыток и праве на свободу и личную неприкосновенность.

При этом решения этого суда стали все чаще иметь антироссийский характер, судьи отказываются учитывать специфику российской правовой системы и нормы международного права, из-за чего Россия даже задумалась о выходе из-под юрисдикции ЕСПЧ, указал Чепа.

«К сожалению, ЕСПЧ оказался сильно политизирован. И жалоба Сенцова, который осужден за создание на территории Крыма террористического сообщества, в свете антироссийской риторики выгодна Западу.

Поэтому мы прекрасно понимаем, каким будет решение ЕСПЧ по делу Сенцова. Объективность и непредвзятость — это не про ЕСПЧ», — пояснил российский парламентарий.

Олег Сенцов был задержан российскими правоохранительными органами в Крыму весной 2014 года по подозрению в терроризме. В августе 2015 года был приговорен к 20 годам колонии по обвинению в организации диверсионной группы «Правого сектора» (организация запрещена в России) и проведении террористических актов на территории Крыма.

Сам он не признал себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях. Сенцов отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №8 «Белый медведь» в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Позднее незамедлительно освободить Сенцова и «всех украинских политзаключенных» потребовал госсекретарь США Майк Помпео в телефонной беседе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым . Как сообщалось на официальном сайте Госдепартамента, в США обеспокоены самочувствием украинского режиссера.