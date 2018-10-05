Лукашенко пригрозил Путину «народным экспортом» из Белоруссии

"Мы боремся с россиянами — они то это закроют предприятие, то это… Я своему коллеге Владимиру Владимировичу говорю: скоро сделаем по-другому, мы с вами бороться не будем. Мы будем строить магазины оптовые на границе — в Орше, Мстиславле. Туда, ближе к России. Люди будут приезжать и сами, "народный экспорт", забирать и вывозить", — сказал Лукашенко.

Он также обратил внимание на популярность спиртных напитков из Белоруссии в России.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости создавать новые образцы вооружения для обороны страны.