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Лукашенко пригрозил Путину «народным экспортом»
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Лукашенко пригрозил Путину «народным экспортом» из Белоруссии 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассказал президенту России Владимиру Путину о возможности решить вопрос с поставками продукции на российские рынки с помощью "народного экспорта", передает РИА "Новости" со ссылкой на местное телевидение.
"Мы боремся с россиянами — они то это закроют предприятие, то это… Я своему коллеге Владимиру Владимировичу говорю: скоро сделаем по-другому, мы с вами бороться не будем. Мы будем строить магазины оптовые на границе — в Орше, Мстиславле. Туда, ближе к России. Люди будут приезжать и сами, "народный экспорт", забирать и вывозить", — сказал Лукашенко.
Он также обратил внимание на популярность спиртных напитков из Белоруссии в России.
Ранее Лукашенко заявил о необходимости создавать новые образцы вооружения для обороны страны.
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