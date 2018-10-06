Ещё
В Солсбери пройдет фестиваль «Из России с любовью»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Солсбери пройдет фестиваль «Из России с любовью» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: ТАСС
В церкви святого Мартина в английском городе Солсбери, где, как утверждают британские власти, произошло отравление нервно-паралитическим веществом, состоится фестиваль русской классической музыки под названием «Из России с любовью», пишет Independent.
Independent поясняет, что, как объясняют организаторы фестиваля, «неудачное» название мероприятия позаимствовано у одноименного фильма о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, передает ИноТВ.
На постерах с рекламой мероприятия изображен флаг России и большое сердце. В музыкальную программу войдут сочинения российских композиторов Чайковского, Рахманинова и Шостаковича.
При этом место, где состоится фестиваль, находится недалеко от дома Скрипалей и той самой скамьи, где шпиона и его дочь нашли в бессознательном состоянии в марте 2018 года.
Один из организаторов концерта Джилл Болтон сказала, что на постер с российским флагом никто не жаловался. По ее словам, программа предстоящего концертного сезона была расписана на год вперед. Проведение фестиваля не связано с отравлением Скрипалей, заверила она.
Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».
При этом недавно власти Солсбери решили провести ребрендинг города, чтобы привлечь туристов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Лукашенко захотел решить вопрос с поставками продуктов в Россию самостоятельно Объяснено, как «страшная российская угроза» помогает Германии Трампа высмеяли за прилипший кусок туалетной бумаги
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американский военный пытался отравить Путина352
На глазах Лукашенко погибли восемь человек
Украина обратилась к РФ с просьбой
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
В России трагически погибли военнослужащие330
Видео
01:08
Ведущая «России-1» назвала гостя идиотом и объяснилась
Общество
00:37
Телеведущая оконфузилась в прямом эфире
В мире
00:36
Стала известна причина крушения МиГ-29
Армия Катастрофы
00:27
На Крымском мосту нашли серьезные проблемы
Общество
01:02
Дели санкций не боится: Россия поставит Индии С-400
Армия Статьи
01:04
Российский турист устроил погром в гостинице
Происшествия
02:13
Появилось видео столкновения двух огромных черных дыр
Наука и техника
00:49
Станет ли Дания атаковать Россию
В мире Армия
00:12
Трампа высмеяли из-за прилипшей туалетной бумаги
В мире Конфликты
00:41
Германия присоединилась к обвинителям России
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение