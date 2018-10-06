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В Солсбери проведут фестиваль «Из России с любовью»
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В Солсбери пройдет фестиваль «Из России с любовью» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: ТАСС
В церкви святого Мартина в английском городе Солсбери, где, как утверждают британские власти, произошло отравление нервно-паралитическим веществом, состоится фестиваль русской классической музыки под названием «Из России с любовью», пишет Independent.
Independent поясняет, что, как объясняют организаторы фестиваля, «неудачное» название мероприятия позаимствовано у одноименного фильма о вымышленном агенте британской разведки Джеймсе Бонде, передает ИноТВ.
На постерах с рекламой мероприятия изображен флаг России и большое сердце. В музыкальную программу войдут сочинения российских композиторов Чайковского, Рахманинова и Шостаковича.
При этом место, где состоится фестиваль, находится недалеко от дома Скрипалей и той самой скамьи, где шпиона и его дочь нашли в бессознательном состоянии в марте 2018 года.
Один из организаторов концерта Джилл Болтон сказала, что на постер с российским флагом никто не жаловался. По ее словам, программа предстоящего концертного сезона была расписана на год вперед. Проведение фестиваля не связано с отравлением Скрипалей, заверила она.
Напомним, город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».
При этом недавно власти Солсбери решили провести ребрендинг города, чтобы привлечь туристов.
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