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Елизавету II выселяют из Букингемского дворца
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Королеву Елизавету II выселяют из Букингемского дворца 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Причиной выселения послужил ремонт резиденции, который продлится несколько лет.
К 2025 году британской королеве Елизавете II предстоит выехать из Букингемского дворца в связи с запланированным в резиденции ремонтом, стоимость которого составит приблизительно 460 миллионов долларов.
Во дворце будет полностью заменена проводка и система отопления. К работам приступили уже в апреле текущего года, а их завершение планируется на 2027 год.
По словам представителям королевы, ремонт планируется провести так, чтобы не сильно потревожить королеву Великобритании Елизавету II и ее супруга Филиппа.
«Королева — чрезвычайно прагматичная женщина, и она хочет как можно дольше оставаться во дворце», — передает слова представителей королевы BBC.
В настоящий момент часть старой электропроводки уже заменена, идут работы по реновации Восточного крыла.
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