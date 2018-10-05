Германия присоединилась к обвинителям России

При этом Зайберт подчеркнул, что оценка Германии основана на собственных источниках и фактической базе.

Зайберт заявил, что Германия полностью согласна с выводами о том, что за киберпреступниками стоит российская военная разведка.