Германия присоединилась к обвинителям России 

Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт заявил, что Германия доверяет заявлению Нидерландов и Великобритании о россиянах, которые собирались устроить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine.
При этом Зайберт подчеркнул, что оценка Германии основана на собственных источниках и фактической базе.
Зайберт заявил, что Германия полностью согласна с выводами о том, что за киберпреступниками стоит российская военная разведка.
Накануне власти Нидерландов рассказали о высылке в апреле четверых россиян, являющихся сотрудниками ГРУ. По версии Нидерландов, они планировали кибератаку на ОЗХО. У них было изъято оборудование для взлома. Одного из высланных россиян также заподозрили в участии в кибератаке на полицию и прокуратуру в Малайзии. Предполагается, что он пытался добыть сведения о крушении самолета MH-17 в Донецкой области.