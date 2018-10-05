Президент Интерпола загадочно пропал

Глава Интерпола Мэн Хунвэй пропал в Китае. Об этом сообщает Europe1.

По данным радиостанции, во Франции, где находится штаб-квартира Интерпола, было начато расследование исчезновения Мэн Хунвэя, который не выходит на связь с 29 сентября, то есть с момента отбытия с визитом в Китай.

Europe1 отмечает, что расследование пропажи Мэн Хунвэя началось после обращения в полицию Лиона его жены. Кроме того, радиостанции стало известно, что французские правоохранители уверены, что президент Интерпола исчез не на территории Пятой республики.

64-летний Мэн Хунвэй родился в Китае. На родине он в разное время служил заместителем министра общественной безопасности, руководителем Службы береговой охраны и замглавы Государственной морской администрации при Министерстве земельных и природных ресурсов. Осенью 2016 года Мэн Хунвэй возглавил Международную организацию уголовной полиции (Интерпол).