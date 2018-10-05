Американского шпиона выдала рыба

СМИ сообщили, что выдавший Анну Чапман разведчик Потеев жив

Бывший полковник Службы внешней разведки (СВР) РФ Александр Потеев, который сдал США сеть российских агентов, жив. Об этом сообщает BuzzFeed.

Журналисты издания провели расследование, в ходе которого выяснили, что с 2016 года Потеев живет во Флориде. В этом штате он получил штраф за нарушение ПДД, а также лицензию на рыбную ловлю. Кроме того, Потеев зарегистрировался на выборах как республиканец и проголосовал. Во всех этих документах экс-полковник СВР указал имя, дату рождения, адрес и телефон, которые совпадали с реальными личными данными. В качестве даты своего рождения Потеев назвал 7 марта 1952 года, эти же данные фигурировали в СМИ во время шпионского скандала. В графе «Второе имя» он указал «Ник» — журналисты считают, что это американизированный вариант отчества «Николаевич».

Издание пыталось связаться с Потеевым, однако безуспешно. Журналисты пришли в дом, где предположительно проживает Потеев, однако один консьерж ответил им, что «Алекс» сам спускается вниз, если кого-то ждет. Другой консьерж в этом же доме все-таки провел журналистов, но дверь открыла пожилая женщина, которая отказалась разговаривать с посетителями, как только узнала, что они являются представителями СМИ. В квартире по второму адресу родственник Потеева согласился передать ему телефон журналиста и повесил трубку.

Журналисты подчеркивают, что такие ценные двойные агенты, как Потеев, обычно не оставляют столько следов своего присутствия, поскольку это грозит их безопасности. При этом источники издания в американской разведке сообщили, что это был его выбор.

Информацию о том, что Потеев жив, подтвердил и журналист «Би-би-си» Марк Урбан в своей книге «Дело Скрипаля», вышедшей 4 октября.

При этом Buzzfeed утверждает, что журналистам издания эта информация стала известна еще в прошлом году, однако в ЦРУ , куда они обратились за комментарием, попросили не обнародовать ее, чтобы не поставить под угрозу жизнь агента.

«Это редкий момент […], когда разведка США решила поддержать версию российской пропаганды», — пишут авторы статьи.

Таким образом журналисты намекнули на то, что информация о смерти Потеева в США была распространена российскими спецслужбами, чтобы выявить его местонахождение. Российская разведка якобы рассчитывала проследить каналы общения друзей и семьи Потеева в надежде, что они выдадут какие-то подсказки.

О возможной гибели Потеева сообщили в июле 2016 года. При этом официального подтверждения этой информации не было. СВР отказалась комментировать новость о его смерти.

По мнению некоторых экспертов, эта дезинформация была распространена для того, чтобы перебежчик мог уйти в подполье и о нем забыли.

Потеев стал виновником одного из самых громких шпионских скандалов последних лет.

В 2010 году он сдал американским спецслужбам сеть российских «спящих агентов», которые занимались добычей информации о внешней политике США и восприятии американцами внешней политики России.

В частности, двойной агент передал информацию о деятельности ценного нелегального сотрудника в США, генерала СВР Михаила Васенкова . Позже в прессу попали данные, что именно Потеев лично участвовал в допросе Васенкова и рекомендовал ему сознаться в шпионаже в пользу российской стороны, но тот отказался.

В рамках этого дела в Нью-Йорке была также арестована российская разведчица Анна Чапман.

Как стало известно в ходе расследования, Потеев был завербован американцами не позже 2005 года, после чего стал передавать им сведения об агентах российской разведки.

Летом 2010 года россиян, которых американские власти обвинили в длительной подпольной деятельности в пользу РФ, обменяли на четырех других российских граждан. Трое из них были осуждены за госизмену, среди них был и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

Сам Потеев смог бежать из России в США. При помощи паспорта, полученного на фиктивную фамилию «Дудочкин», он бежал сначала в Белоруссию, затем на Украину. Следует отметить, что тогда россияне могли приезжать в эту страну по внутренним паспортам, поэтому появление «Дудочкина» на погранпереходе между украинским и белорусским государством не вызвало ни у кого удивления. Уже с Украины офицер СВР вылетел в Германию, а оттуда переехал в США.

В 2011 году российский суд заочно приговорил Потеева к 25 годам лишения свободы за государственную измену и дезертирство.