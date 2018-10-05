Трамп раскрыл истинное отношение к России

Трамп уличил «фейковые СМИ» в неверном толковании его отношений с КНДР и Россией

По мнению Трампа, некоторые СМИ считают, что он слишком мягко относится к России, а к КНДР, наоборот, проявляет чрезмерную жесткость.

"Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий", — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что такую информацию распространяют "фейковые СМИ". При этом Трамп не стал пояснять, какие именно СМИ он считает "фейковыми".

Ранее Трамп рассказал, когда исчезнут "фейковые СМИ".