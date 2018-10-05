Трамп раскрыл истинное отношение к России

Президент США Дональд Трамп считает, что "фейковые СМИ" несправедливо ругают его за его позицию относительно России и КНДР. Слова американского президента с выступления перед сторонниками в Миннесоте передает РИА "Новости".
По мнению Трампа, некоторые СМИ считают, что он слишком мягко относится к России, а к КНДР, наоборот, проявляет чрезмерную жесткость.
"Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий", — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что такую информацию распространяют "фейковые СМИ". При этом Трамп не стал пояснять, какие именно СМИ он считает "фейковыми".
Ранее Трамп рассказал, когда исчезнут "фейковые СМИ".