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Обвинения в адрес Кавано не подтвердились
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ФБР: обвинения в адрес Кавано не подтвердились 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: Reuters
Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что в ходе седьмого расследования ФБР по обвинениям в сексуальном насилии, выдвинутых в адрес кандидата на пост верховного судьи США Бретта Кавано, не было найдено никаких подтверждений его вины, передает РИА "Новости".
"ФБР закончило свое расследование по Кавано. Факт состоит в том, что эти обвинения не подтвердились — ни одно из них", — сказал Макконнелл по итогам брифинга ФБР.
Вместе с этим, отмечается, что лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил о несогласии с итогами расследования, назвал его неполным и недостаточным.
Ранее сообщалось, что Time составил портрет обвинившей Кавано в сексуальном харассменте из ее показаний.
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