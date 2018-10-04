ФБР: обвинения в адрес Кавано не подтвердились

"ФБР закончило свое расследование по Кавано. Факт состоит в том, что эти обвинения не подтвердились — ни одно из них", — сказал Макконнелл по итогам брифинга ФБР.

Вместе с этим, отмечается, что лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер заявил о несогласии с итогами расследования, назвал его неполным и недостаточным.

Ранее сообщалось, что Time составил портрет обвинившей Кавано в сексуальном харассменте из ее показаний.