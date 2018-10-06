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Нидерланды признали российскую разведку одной из лучших
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Нидерланды признали российскую разведку одной из лучших 

News.ru + ещё 13 2 часа назад
Фото: twitter.com/@WNLHaagseLobby
Высокую оценку дал глава голландской службы военной разведки и безопасности Онно Айкелшайм.
По его словам, ГУ Минобороны, известное как ГРУ, находится в этой области на самых высоких уровнях и представляет вполне реальную угрозу.
«Это агрессивная и хорошо финансируемая организация, которую поддерживает Путин и имеет к ней прямой доступ», — заявил Айкелшайм в интервью агентству Reuters.
Ранее News.ru писал о том, что премьеры Нидерландов и Великобритании обвинили военную разведку России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия. В МИД России эти обвинения категорически отвергают.
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