Нидерланды признали российскую разведку одной из лучших 

Высокую оценку дал глава голландской службы военной разведки и безопасности Онно Айкелшайм.
По его словам, ГУ Минобороны, известное как ГРУ, находится в этой области на самых высоких уровнях и представляет вполне реальную угрозу.
«Это агрессивная и хорошо финансируемая организация, которую поддерживает Путин и имеет к ней прямой доступ», — заявил Айкелшайм в интервью агентству Reuters.
Ранее News.ru писал о том, что премьеры Нидерландов и Великобритании обвинили военную разведку России в кибератаках на Организацию по запрещению химического оружия. В МИД России эти обвинения категорически отвергают.