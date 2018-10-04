Облитый фекалиями депутат с пистолетом побежал на обидчиков

Украинские активисты «Социал-национальной ассамблеи» облили фекалиями трех депутатов городского совета Николаева, пишет «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ.

Сергея Мотуза. Один из активистов «Социал-национальной ассамблеи» пронес бумажный стаканчик с фекалиями на сессию горсовета, заявив, что он несет кофе одному из депутатов. Содержимое стакана предназначалось депутату Владиславу Ентину, однако попало еще на двух городских парламентариев — Елену Киселеву

После инцидента началась потасовка. Депутаты погнались за активистом, при входе в сессионный зал молодого человека поддержали его товарищи, в драке Сергей Мотуз получил удар в лицо. Владислав Ентин угрожал активистам пистолетом и кричал, что имеет разрешение на ношение оружия.

Правоохранители разняли дерущихся, активисты арестованы, у них изъяты десять стаканчиков с фекалиями, шесть ножей и десять газовых баллончиков.

Также полиция намерена установить, действительно ли депутат Ентин имеет разрешение на ношение оружия.