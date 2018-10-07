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Британия пригрозила выключить свет всей Москве
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Великобритания угрожает выключить свет во всей Москве 

Вести.Ru + ещё 25 22 минуты назад
Фото: Reuters
Военное командование Великобритании готово к тому, чтобы осуществить кибератаку против Москвы и оставить российскую столицу без электроэнергии в случае нападения России на одну из стран Запада.
Как пишет британское издание "Санди таймс", чиновники британского правительства "поклялись активизировать наступательный киберпотенциал, включая способность выключать свет в Кремле".
Такой сценарий предоставит Британии больше вариантов действий при условии, если президент России прикажет российским войскам либо захватить острова, принадлежащие Эстонии, либо совершит вторжение в Ливию, либо использует нерегулярные формирования, чтобы осуществить нападение на британские войска или создать угрозу новым британским авианосцам, сообщает ТАСС.
В последнее время Британия и США (а недавно еще и Нидерланды) периодически обвиняют Россию в кибератаках на различные экономические объекты и политические институты. Обвинения всегда безосновательны, поэтому на днях посольство России направило в министерство иностранных дел Великобритании ноту с требованием немедленно поделиться фактами, на основании которых были сделаны выводы.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал британские заявления очередной провокацией для поддержания мифа о России как стране-агрессоре. Он пояснил, что западные страны используют этот миф для решения своих внутренних и геополитических целей. При этом никаких реальных доказательств снова нет, да их никто и не собирается предъявлять.
Так, например, этой весной Лондон обещал предоставить доказательства вины России в отравлении четы Скрипалей. Поверив этому обязательству, 28 стран выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией. Но дипломатов выслали, а доказательств до сих пор англичане не предоставили.
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