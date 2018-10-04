США нашли нового «противника» вместо РФ

Вице-президент США Майкл Пенс планирует обвинить Китай в попытках вмешательства во внутренние дела США, которые, по его словам, являются намного более серьезными, чем приписываемое России вмешательство в американские выборы 2016 года. Об этом сообщает в среду газета The Wall Street Journal, в распоряжении которой оказались выдержки из речи, которую вице-президент должен произнести в четверг в Гудзоновском институте.
"Пекин мобилизовал скрытых агентов и организации, а также пропагандистские издания, чтобы изменить представление американцев о политике Китая, — приводит издание цитаты из выступления Пенса. — Как сказал мне недавно представитель нашей разведки высокого ранга, то, что делает Россия, меркнет по сравнению с тем, что делает Китай в нашей стране".