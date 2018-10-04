Британия собралась «сомкнуть сети над ГРУ»

Он утверждает, что российская разведка якобы причастна к хакерским атакам на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.

По его словам, данные кибератаки «не служат каким-либо законным интересам национальной безопасности», а лишь мешают «людям по всему миру жить повседневной жизнью».

Хант обвинил «ГРУ» (старое название Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России ) в «безответственных и неизбирательных» действиях. Он утверждает, что ведомство якобы «пытается подорвать и вмешаться в выборный процесс в других странах», даже готово «наносить ущерб российским компаниям и российским гражданам».

Лондон утверждает, что разведка России игнорирует международное право и хочет «действовать безнаказанно и без каких-либо последствий для себя».

По словам Ханта, «посыл» британской стороны заключается в том, что Лондон «вместе с союзниками будет разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность». Он заявил, что Великобритания «сомкнет сети над ГРУ».

Напомним, Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждает, что ГРУ «почти наверняка» причастно к хакерским атакам на Демократическую партию США , а также к действиям компьютерного вируса BadRabbit, который, по версии Лондона, нанес ущерб и ЦБ России (банк заявил, что выдержал атаку).

«С высокой степенью уверенности» центр заявляет о причастности Москвы к хакерским атакам на Всемирное антидопинговое агентство. Также утверждается, что «российские хакеры» атаковали небольшой британский телеканал.

Хант заявлял, что Россия угрожает западной демократии, которая сдает свои позиции под ее натиском.