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Британия собралась «сомкнуть сети над ГРУ»
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Британия собралась «сомкнуть сети над ГРУ» 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 3 часа назад
Лондон будет «отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность», заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.
Он утверждает, что российская разведка якобы причастна к хакерским атакам на политические институты, бизнес, СМИ и спортивные организации, передает ТАСС со ссылкой на Press Association.
По его словам, данные кибератаки «не служат каким-либо законным интересам национальной безопасности», а лишь мешают «людям по всему миру жить повседневной жизнью».
Хант обвинил «ГРУ» (старое название Главного управления Генштаба Вооруженных Сил России) в «безответственных и неизбирательных» действиях. Он утверждает, что ведомство якобы «пытается подорвать и вмешаться в выборный процесс в других странах», даже готово «наносить ущерб российским компаниям и российским гражданам».
Лондон утверждает, что разведка России игнорирует международное право и хочет «действовать безнаказанно и без каких-либо последствий для себя».
По словам Ханта, «посыл» британской стороны заключается в том, что Лондон «вместе с союзниками будет разоблачать и отвечать на попытки ГРУ подорвать международную стабильность». Он заявил, что Великобритания «сомкнет сети над ГРУ».
Напомним, Национальный центр кибербезопасности Великобритании утверждает, что ГРУ «почти наверняка» причастно к хакерским атакам на Демократическую партию США, а также к действиям компьютерного вируса BadRabbit, который, по версии Лондона, нанес ущерб и ЦБ России (банк заявил, что выдержал атаку).
«С высокой степенью уверенности» центр заявляет о причастности Москвы к хакерским атакам на Всемирное антидопинговое агентство. Также утверждается, что «российские хакеры» атаковали небольшой британский телеканал.
Хант заявлял, что Россия угрожает западной демократии, которая сдает свои позиции под ее натиском.
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