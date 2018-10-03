Армения отказалась пускать Азербайджан в ОДКБ

Армения никогда не даст согласия на членство Азербайджана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). С таким заявлением в среду, 3 октября, выступил премьер-министр Никол Пашинян , передает агентство «Новости-Армения».

Комментируя возможность членства Азербайджана в организации, Пашинян сообщил, что официального процесса по этому вопросу нет, есть лишь публикации и слухи. Премьер указал, что позиция Армении по данному вопросу «очень четкая».

«Подобные вопросы решаются консенсусом. Естественно, что в сложившейся военно-политической ситуации и с учетом имеющихся отношений, бессмысленно даже говорить об этом, поскольку Армения никогда не даст согласия на то, чтобы страна, которая стреляет по нашим населенным пунктам, стала членом или даже наблюдателем в нашей основной военно-политической организации», — уточнил он.

Азербайджан являлся членом ОДКБ с 1993 по 1999 год. В августе 2018 года председатель комитета по правовым вопросам и государственному строительству Милли Меджлиса (парламента) страны Али Гусейнли в интервью Haqqin заявил, что «в новых геополитических условиях можно рассмотреть участие Азербайджана в ОДКБ». Сейчас в организацию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Между Арменией и Азербайджаном продолжается конфликт из-за Нагорного Карабаха. Республика, населенная преимущественно этническими армянами, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку попытался вернуть регион под свой контроль посредством силовой операции, но потерпел неудачу.