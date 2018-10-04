У Савченко отбирают квартиру

«Точнее, треть квартиры», — уточнила Вера Савченко, объяснив это тем, что оставшиеся две трети принадлежат ей и матери.

По словам сестры парламентария, таким образом Генеральная прокуратура Украины пытается исключить возможность продажи недвижимости и побега Савченко из-под ареста.

«Юрий Луценко, готовьтесь, время придет», — предупредила Вера Савченко украинского генпрокурора.

Девушка поинтересовалась у главы надзорного ведомства, каким количеством квартир владеет он и его семья.

«Или вы их кварталами измеряете?» — спросила она.

В марте Надежду Савченко задержали по подозрению в подготовке терактов в здании Верховной рады. Тогда Луценко заявлял, что Савченко планировала взорвать две гранаты в сессионном зале парламента, а выживших коллег «добить» из автоматов.