СБУ назвала бенефициара убийства главы ДНР

«Уничтожение Захарченко было выгодно прежде всего российской стороне для того, чтобы и в дальнейшем контролировать временно оккупированные территории (таковыми в Киеве считаются неподконтрольные украинским властям части территории Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Кононенко.

По его словам, СБУ совершением терактов не занимается. Комментировать опубликованный в СМИ видеоролик, на который попала гибель главы ДНР, он отказался, поскольку «не является в этом специалистом».

Взрыв в расположенном в Донецке кафе «Сепар», унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа. Глава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Взрывное устройство было заложено заранее. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.