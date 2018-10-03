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СБУ назвала бенефициара убийства главы ДНР
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Каннибалы жестоко убили юношу в Ленобласти

СБУ назвала бенефициара убийства главы ДНР 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Служба безпеки України / YouTube
Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко было выгодно России. С таким заявлением в среду, 3 октября, выступил заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко, передает «Интерфакс».
«Уничтожение Захарченко было выгодно прежде всего российской стороне для того, чтобы и в дальнейшем контролировать временно оккупированные территории (таковыми в Киеве считаются неподконтрольные украинским властям части территории Донецкой и Луганской областей — прим. «Ленты.ру»)», — сказал Кононенко.
По его словам, СБУ совершением терактов не занимается. Комментировать опубликованный в СМИ видеоролик, на который попала гибель главы ДНР, он отказался, поскольку «не является в этом специалистом».
Взрыв в расположенном в Донецке кафе «Сепар», унесший жизнь Захарченко, прогремел 31 августа. Глава ДНР получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Взрывное устройство было заложено заранее. Практически сразу же после его гибели власти республики сообщили о задержании подозреваемых, которые якобы подтвердили причастность к произошедшему украинской стороны. В Киеве эти обвинения отрицают.
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