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Раскрыта роль Боширова в побеге Януковича
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Раскрыта роль «отравителя Скрипаля» в побеге Януковича из Украины 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: RT / РИА Новости
Подозреваемый в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов, которого также называют полковником российской военной разведки Анатолием Чепигой, непричастен к событиям на Украине 2014 года. Об этом рассказал адвокат бывшего украинского президента Виктора Януковича Виталий Сердюк в эфире телеканала «Дождь».
Сердюк назвал информацию об участии Чепиги в этой операции «фейк ньюс».
«Его сопровождали исключительно сотрудники и офицеры службы безопасности президента Украины и этот факт установлен как судом украинским, так и генеральной прокуратурой», — утверждает он.
Адвокат бывшего президента отметил, что глава службы безопасности президента Украины Константин Кобзарь только однажды обращался в Федеральную службу охраны (ФСО) России. По его словам, это произошло в районе Мелитополя, где была обнаружена засада.
2 октября глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Боширов был причастен к вывозу Януковича в Россию в 2014 году. Предположительно, за эту операцию он получил звание Героя России. Позднее охранник бывшего украинского лидера пообещал рассказать о роли «отравителя Скрипаля» к вывозу из страны главы государства.
26 сентября британская организация Bellingcat раскрыла настоящую личность Боширова. По ее информации, один из «отравителей Скрипалей» — полковник российской военной разведки Анатолий Владимирович Чепига, отмеченный в 2014 году званием Героя России.
Виктор Янукович покинул Украину после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.
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