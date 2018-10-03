Украинского министра не пустили на встречу НАТО

Главу Минобороны Украины не пустили на встречу министров стран НАТО

Главу украинского Минобороны Степана Полторака не пустили на министерскую встречу НАТО . Об этом заместитель главы миссии Украины при Альянсе по оборонным вопросам Сергей Мукосий рассказал изданию "Европейская правда".

По словам Мукосия, Полторак обратился к генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу с просьбой разрешить ему посетить проходящую в Брюсселе 3 и 4 октября встречу. В ответ украинскому министру прислали письмо, в котором представители альянса объяснили, почему он не может присутствовать на заседании.

"Но главное, что письмо не осталось без ответа", — считает Мукосий.

Причиной отказа стало нежелание Венгрии видеть на встрече украинского представителя.

"Это основной принцип Альянса, то есть одна даже маленькая страна может заблокировать коллективное решение, которые инициируются даже такими союзниками, как США", — заключил он.

Ранее Украина и НАТО не смогли провести заседание совместной комиссии на министерском уровне, поскольку Венгрия блокирует встречи из-за разногласий с Киевом по языковым вопросам. Напряженность в отношениях двух стран возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, который вступил в силу в сентябре 2017 года. Документ значительно сократил возможность обучения на языках нацменьшинств на Украине, что вызвало критику со стороны ряда стран. В Будапеште, Бухаресте и Москве считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг ранее заявил, что НАТО находится в тесном контакте с руководством Венгрии и Украины для урегулирования разногласий между этими странами по языковому вопросу.