Умер звукорежиссер Beatles

Британский звукорежиссер Джефф Эмерик скончался в возрасте 72 лет, сообщает Billboard.

Смерть Эмерика подтвердил его менеджер Уильям Забалета. "Я говорил с Джеффом по телефону из машины, он почувствовал себя плохо, уронил трубку. Тогда я вызвал 911, но когда служба спасения прибыла, было уже поздно", — поделился Забалета, объяснив, что его начальник в течение долгого времени страдал от проблем с сердцем и носил кардиостимулятор.

Эмерику было всего 15 лет, когда он начал работать на легендарной студии звукозаписи Abbey Road. Талантливый юноша ассистировал на записи песен Beatles — хитов Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, She Loves You и других. В 18 лет он стал главным звукорежиссером Beatles, с ним они записали альбомы Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, и Abbey Road.