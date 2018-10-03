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Умер звукорежиссер Beatles
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Умер звукорежиссер Beatles 

Газета.Ru + ещё 5 1 час назад
Фото: аккаунт в "Instagram" Джеффа Эмерика
Британский звукорежиссер Джефф Эмерик скончался в возрасте 72 лет, сообщает Billboard.
Смерть Эмерика подтвердил его менеджер Уильям Забалета. "Я говорил с Джеффом по телефону из машины, он почувствовал себя плохо, уронил трубку. Тогда я вызвал 911, но когда служба спасения прибыла, было уже поздно", — поделился Забалета, объяснив, что его начальник в течение долгого времени страдал от проблем с сердцем и носил кардиостимулятор.
Эмерику было всего 15 лет, когда он начал работать на легендарной студии звукозаписи Abbey Road. Талантливый юноша ассистировал на записи песен Beatles — хитов Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, She Loves You и других. В 18 лет он стал главным звукорежиссером Beatles, с ним они записали альбомы Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, и Abbey Road.
Также Джефф Эммерик работал с Элвисом Костелло, Майклом Джексоном, Стиви Уандером и многими другими звездами.
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