СБУ предрекла захваты Россией православных храмов

Служба безопасности Украины предрекла захваты Россией православных храмов

«Мы ожидаем инспирации захвата культовых сооружений одной из конфессий якобы представителями праворадикальных националистических организаций, что позволит в дальнейшем инспирировать силовые противостояния и массовые акции», — заявил Кононенко. По его словам, Россия будет инспирировать пикеты, протесты и обращения в государственные органы с требованиями восстановить мир любой ценой.

«В дальнейшем указанное движение должно приобрести организованную форму, перерасти в одновременные акции протеста в различных городах Украины с последующим направлением делегаций в столицу и блокировкой органов государственной власти», — пригрозил замглавы СБУ. Он также рассказал, что настоящая цель России заключается в создании управляемого хаоса ради склонения руководства Украины к подписанию мирных договоренностей на выгодных Москве условиях.

Кононенко не озвучил каких-либо фактов, подтверждающих его слова. Ранее о планах захватывать храмы канонической Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) заявлял лидер раскольников Филарет. В интервью «РБК-Украина» он сказал, что после получения страной автокефалии Киево-Печерская лавра и другие храмы перейдут к возглавляемой им Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Захваты радикалами православных храмов на Украине уже идут. Боевики запрещенного в России «Правого сектора» 28 сентября этого года захватили Свято-Троицкий храм УПЦ МП в поселке Богородчаны Ивано-Франковской области, избили прихожан и сменили замки на дверях. В полиции Ивано-Франковской области случившееся назвали визитом чиновников.

Проблема церковного раскола на Украине обострилась полтора месяца назад. 23 сентября глава Константинопольского патриархата Варфоломей пообещал предоставить Украине автокефалию (церковную независимость — прим. «Ленты.ру» ) в ближайшее время.

В стране есть три православные церкви. Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) являются неканоническими и не признаны другими православными церквами. Единственной канонической является Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), самоуправляемая в структуре РПЦ.