Ещё
Трюдо предсказал «неприятные» выборы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

Трюдо предсказал «неприятные» выборы в 2019 году 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ожидает "самую неприятную" избирательную кампанию за все время на парламентских выборах в 2019 году, передает Huffington Post Canada.
"В настоящее время мы ожидаем самую противоречивую, негативную и неприятную политическую кампанию в истории Канады", — сказал Трюдо.
Ранее канадский премьер анонсировал свое участие в федеральных выборах 2019 года. Тем не менее, Трюдо заверил, что, как и при победе на выборах 2015 года, он не будет использовать против своих оппонентов личные нападки и негатив.
"Могу сказать, мы сделаем то же самое, что и в 2015 году: никаких личных нападок, сильного разделения по вопросам политики. Я не буду заниматься личными нападками и никто из нашей команды этого делать не будет", — добавил Трюдо.
Трюдо снова будет баллотироваться от Либеральной партии Канады, отмечается в материале. По его словам, "позитив" — единственный способ победить на этих выборах. Он также отметил, что на выборах 2015 года понял, что в политике важно "объединение людей". Его предвыборная кампания, по его словам, доказала, что лучше относиться к избирателям как к рациональным и умным гражданам, а не просто слепцам, подверженным тактике запугивания.
Газета.Ru: последние новости
Пашинян объявил собравшимся у парламента Армении о контрреволюции В США налоговые органы заинтересовались публикацией о махинациях Трампа Макрон позволил главе МВД уйти в отставку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жена Захарченко эмигрировала в США142
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома143
Сестра устроила фотосессию мертвой звезды «Дома-2»10
Торговая война переросла в политический кризис15
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР18
Видео
05:14
«Необходимое зло»: реакция Запада на расстрел Белого дома
В мире Статьи
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
04:09
Торговая война переросла в политический кризис
В мире Статьи
00:30
Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
Происшествия В мире
03:19
Жена Захарченко эмигрировала в США
Происшествия
00:58
Командир украинского катера пообещал пойти на Крым
Украина Армия
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
05:14
Трампа обвинили в ужасном преступлении
В мире Статьи
01:43
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение