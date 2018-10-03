Трюдо предсказал «неприятные» выборы в 2019 году

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ожидает "самую неприятную" избирательную кампанию за все время на парламентских выборах в 2019 году, передает Huffington Post Canada.

"В настоящее время мы ожидаем самую противоречивую, негативную и неприятную политическую кампанию в истории Канады", — сказал Трюдо.

Ранее канадский премьер анонсировал свое участие в федеральных выборах 2019 года. Тем не менее, Трюдо заверил, что, как и при победе на выборах 2015 года, он не будет использовать против своих оппонентов личные нападки и негатив.

"Могу сказать, мы сделаем то же самое, что и в 2015 году: никаких личных нападок, сильного разделения по вопросам политики. Я не буду заниматься личными нападками и никто из нашей команды этого делать не будет", — добавил Трюдо.