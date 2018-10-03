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Китай обвинили в подрыве обороноспособности США
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Китай обвинили в подрыве обороноспособности США 

Lenta.ru + ещё 5 4 часа назад
Фото: Damir Sagolj / Reuters
Правительство Китая намерено подрывает американскую обороноспособность, заявлено в обзоре министерства обороны США, выполненном по заказу президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на источники в Пентагоне.
Как отмечается в исследовании, Китай использует свою монополию на некоторые ключевые природные ресурсы против американских производителей. В частности, указывается на активную продажу на мировых рынках некоторых компонентов для ракетного топлива по заниженным ценам. Делается это, по мнению авторов исследования, для того, чтобы заставить уйти с рынка американских поставщиков.
Также военные обеспокоены доминированием Китая в сфере переработки редкоземельных металлов, которые активно используются во многих высокотехнологичных производствах, в том числе, в продукции, поставляемой для ВВС США.
Авторы исследования опасаются, что в ходе торговой войны Китай начнет проводить еще более жесткую политику, что скажется на способности армии США поддерживать свою промышленную базу. Чтобы решить проблему, предлагается увеличить инвестиции в оборонные предприятия Америки.
Ранее администрация президента США обвиняла Китай в недопустимом вмешательстве во внутренние дела США. Было заявлено, что Пекин использует все доступные рычаги, чтобы продвигать в стране интересы китайской компартии.
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