Китай обвинили в подрыве обороноспособности США

Как отмечается в исследовании, Китай использует свою монополию на некоторые ключевые природные ресурсы против американских производителей. В частности, указывается на активную продажу на мировых рынках некоторых компонентов для ракетного топлива по заниженным ценам. Делается это, по мнению авторов исследования, для того, чтобы заставить уйти с рынка американских поставщиков.

Также военные обеспокоены доминированием Китая в сфере переработки редкоземельных металлов, которые активно используются во многих высокотехнологичных производствах, в том числе, в продукции, поставляемой для ВВС США.

Авторы исследования опасаются, что в ходе торговой войны Китай начнет проводить еще более жесткую политику, что скажется на способности армии США поддерживать свою промышленную базу. Чтобы решить проблему, предлагается увеличить инвестиции в оборонные предприятия Америки.