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Мексиканский пенсионер воссоздал Сикстинскую капеллу и ждет туристов
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Мексиканский пенсионер воссоздал Сикстинскую капеллу и ждет туристов 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Пенсионер-дизайнер из Мехико провел 18 лет за воссозданием фресок знаменитой Сикстинской капеллы, которые он разместил в местной церкви, сообщает Daily Mail.
Мигель Франсиско Масиас в 1999 году посетил Ватикан и настолько впечатлился фресками, что решил воссоздать их в церкви в своем городе. Ее потолок по размеру оказался примерно сопоставим с оригинальным. Он самостоятельно финансировал проект, а также привлекал к работе волонтеров.
Вместо того, чтобы рисовать фрески на потолке, Мигель изобразил их на холстах, а затем прикрепил к потолку. При этом, по словам автора, посетители церкви в Мехико находятся в более выигрышном положении, чем те, кто приехал в Ватикан: потолок его церкви в два раза ниже оригинала и, значит, изображения легче рассмотреть.
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