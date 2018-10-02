Мексиканский пенсионер воссоздал Сикстинскую капеллу и ждет туристов

МОСКВА , 2 окт — РИА Новости . Пенсионер-дизайнер из Мехико провел 18 лет за воссозданием фресок знаменитой Сикстинской капеллы, которые он разместил в местной церкви, сообщает Daily Mail.

Мигель Франсиско Масиас в 1999 году посетил Ватикан и настолько впечатлился фресками, что решил воссоздать их в церкви в своем городе. Ее потолок по размеру оказался примерно сопоставим с оригинальным. Он самостоятельно финансировал проект, а также привлекал к работе волонтеров.

Вместо того, чтобы рисовать фрески на потолке, Мигель изобразил их на холстах, а затем прикрепил к потолку. При этом, по словам автора, посетители церкви в Мехико находятся в более выигрышном положении, чем те, кто приехал в Ватикан: потолок его церкви в два раза ниже оригинала и, значит, изображения легче рассмотреть.