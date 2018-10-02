Ремонт дока в главном порту экспорта нефти Венесуэлы займет еще минимум месяц — СМИ

МЕХИКО , 2 окт /ПРАЙМ/. Ремонт дока в главном порту экспорта нефти Венесуэлы Хосе займет еще по меньшей мере месяц, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

Chevron Corp. Из-за аварии в августе PDVSA была вынуждена закрыть южный док терминала Хосе и сократить запланированные поставки сырья, в основном "Роснефти" , а также американским Valero Energy

Терминал обеспечивает 70% экспортных поставок нефти Венесуэлы, объем которых в сентябре снизился на 14% по сравнению с августом до 1,105 миллиона баррелей в день.

Ранее PDVSA заявляла, что планирует завершить ремонт в доке до конца сентября. Однако, по данным источников, восстановительные работы затягиваются в связи с проблемами с выплатами зарубежным поставщикам на фоне санкций против Венесуэлы.

PDVSA также не возобновила поставки из большинства своих карибских терминалов, остановленные из-за судебного решения в рамках спора с американской ConocoPhillips. В августе ConocoPhillips договорилась с PDVSA о возмещении приблизительно 2 миллиардов долларов компенсации за национализацию активов в 2007 году, однако пока сообщений о том, что венесуэльская компания начала выплаты, не было.