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Ремонт дока в главном порту экспорта нефти Венесуэлы займет еще минимум месяц — СМИ
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Ремонт дока в главном порту экспорта нефти Венесуэлы займет еще минимум месяц — СМИ 

Прайм 1 час назад
МЕХИКО, 2 окт /ПРАЙМ/. Ремонт дока в главном порту экспорта нефти Венесуэлы Хосе займет еще по меньшей мере месяц, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.
Из-за аварии в августе PDVSA была вынуждена закрыть южный док терминала Хосе и сократить запланированные поставки сырья, в основном "Роснефти", а также американским Valero Energy и Chevron Corp.
Терминал обеспечивает 70% экспортных поставок нефти Венесуэлы, объем которых в сентябре снизился на 14% по сравнению с августом до 1,105 миллиона баррелей в день.
Ранее PDVSA заявляла, что планирует завершить ремонт в доке до конца сентября. Однако, по данным источников, восстановительные работы затягиваются в связи с проблемами с выплатами зарубежным поставщикам на фоне санкций против Венесуэлы.
PDVSA также не возобновила поставки из большинства своих карибских терминалов, остановленные из-за судебного решения в рамках спора с американской ConocoPhillips. В августе ConocoPhillips договорилась с PDVSA о возмещении приблизительно 2 миллиардов долларов компенсации за национализацию активов в 2007 году, однако пока сообщений о том, что венесуэльская компания начала выплаты, не было.
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