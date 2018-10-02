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На Украине узнали «отравителя Скрипаля»
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На Украине узнали «отравителя Скрипаля» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что один из обвиняемых Великобританией в отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери был причастен к вывозу бывшего президента Украины Виктора Януковича в Россию в 2014 году. С подобным заявлением он выступил в ходе встречи с министром по вопросам безопасности Великобритании Беном Уоллесом, сообщается на сайте украинского МВД.
«В Украине узнали одного из участников атаки в Солсбери, офицера ГРУ РФ, который был причастен к вывозу экс-президента беглеца Януковича из Украины», — цитирует Авакова сайт министра.
В беседе с «Украинской правдой» представитель ведомства уточнил, что речь идет о Руслане Боширове (СМИ утверждают, что под этим именем скрывается полковник российской военной разведки Анатолий Чепига), однако не сообщил, кто именно его узнал.
1 октября журналист «Центра управления расследованиями» Сергей Канев рассказал, что Чепига-Боширов возглавлял операцию по вывозу Януковича в Россию в 2014 году. По информации журналиста, за эту операцию Боширов получил звание Героя России.
В конце сентября группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали журналистское расследование, из которого следует, что Руслан Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой, служившим, в частности, в Чечне. В материале со ссылкой на сайт Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, где учился Чепига, сказано, что в 2014 году ему было присвоено звание Героя России.
За несколько недель до этого британское правительство обвинило российских граждан Руслана Боширова и Александра Петрова в причастности к покушению на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. По мнению Лондона, Боширов и Петров работают на военную разведку.
Виктор Янукович покинул Украину в феврале 2014 года после насильственной смены власти в Киеве. В отношении бывшего главы государства на Украине возбуждено несколько уголовных дел, его имущество на территории страны арестовано.
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