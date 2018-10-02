В Швейцарии отказались говорить о работе со Скрипалем

В Швейцарии отказались комментировать сообщения СМИ о работе со Скрипалем

Федеральная разведывательная служба Швейцарии (NDB) заявила РИА Новости , что не будет комментировать данные газеты Tages Anzeiger, которая со ссылкой на фрагменты из книги о бывшем разведчике сообщила, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль , отравленный в марте текущего года в британском Солсбери, в 2017 году поставлял информацию ведомству.

Книга журналиста британской телерадиокорпорации Би-би-си Марка Урбана Skripal Files, которую он составил на основе бесед с бывшим полковником ГРУ в прошлом году, появится в продаже на этой неделе.

Как пишет в своей книге Урбан, Скрипаль летом 2017 года отказал во встрече журналисту, так как на неделю уезжал в Швейцарию, где "собирался вести переговоры с представителями швейцарской разведки". До этого случая журналист уже неоднократно встречался для бесед со Скрипалем в его доме в Солсбери. Где в Швейцарии остановился экс-полковник ГРУ и с кем он встречался, не сообщается.

В книге отмечается, что в ГРУ Скрипаль до 2000 года работал руководителем управления кадров военной разведки и хорошо знал функции и места операций агентов. Утверждается, что, несмотря на то, что Скрипаль ушел на пенсию в возрасте 48 лет, он поддерживал контакт с бывшими коллегами и передавал информацию западным разведслужбам. В частности, как сообщается, Скрипаль работал со спецслужбами Чехии Эстонии , туда он ездил в 2012 году. В 2011 году он побывал в США и в 2017 в Швейцарии, пишет Урбан.

"Хронология событий указывает на то, что Скрипаль мог проинформировать швейцарцев о текущей деятельности российских разведчиков. Примерно в одно время с предполагаемым визитом бывшего полковника российской военной разведки швейцарская разведка работала над противодействием российским разведчикам. NDB получила зеленый свет на это от министра обороны Ги Пармелана", — пишет издание.

Кроме того, издание подчеркивает, что незадолго до предполагаемого визита Скрипаля Федеральная прокуратура Швейцарии начала расследовать хакерские атаки на Всемирное антидопинговое агентство WADA.

"Федеральная разведывательная служба Швейцарии не комментирует текущую деятельность и сообщения СМИ", — сообщили РИА Новости в разведслужбе, отвечая на вопрос, действительно ли имела место встреча со Скрипалем.

Ранее немецкий журнал Focus со ссылкой на источник в Объединенном командовании НАТО по контрразведке (ACCI) сообщил, что Сергей Скрипаль до 2017 года работал на разведслужбы четырех стран альянса, в том числе Чехии, Эстонии и Испании. Утверждалось, что с помощью Скрипаля удалось раскрыть "нескольких активных разведчиков российской военной разведки ГРУ".

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ — Александру Петрову и Руслану Боширову — обвинения по четырем статьям, в том числе покушение на убийство Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. МИД РФ, комментируя предъявление обвинений, заявил, что опубликованные имена и фотографии подозреваемых России ни о чем не говорят, а расследование столь серьезных преступлений требует скрупулезного анализа и плотного взаимодействия правоохранительных органов двух стран. Генпрокуратура РФ намерена сотрудничать с британскими правоохранителями по данному делу и рассчитывает получить доказательства возможной причастности российских граждан.