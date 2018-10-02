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США удвоили число дипломатов в Сирии
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США удвоили число дипломатов в Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
США увеличили вдвое число своих дипломатов, которые находятся в Сирии на территориях, освобожденных от группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и находящихся под контролем сирийских курдов и оппозиции. Об этом заявил во вторник американский министр обороны Джеймс Мэттис в Париже во время совместной пресс-конференции с министром вооруженных сил Франции Флоранс Парли.
"Наши дипломаты, они находятся на месте [в Сирии], и их численность удвоилась", — заявил Мэттис. "По мере того, как военных операций становится меньше, вы увидите, что можно будет наращивать дипломатические усилия", — добавил глава Пентагона.
Как сообщала газета The Wall Street Journal, в сентябре прошлого года спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ Бретт Макгурк заявил о том, что Государственный департамент США направил в Сирию группу экспертов по гуманитарной помощи и содействию социально-экономическому развитию. В декабре Макгурк сообщил, что США намерены увеличить численность своих дипломатов, находящихся в Сирии. Он добавил, что сотрудники Госдепа США будут координировать американскую помощь, которая будет доставляться в города Табка и Ракка, которые находятся под контролем сирийских курдов.
В соответствии с данными, которые оглашались ранее правительством США, в Сирии находится около 2 тыс. американских военнослужащих, в основном спецназовцев. Они размещены главным образом на востоке страны и взаимодействуют с вооруженными группировками местных курдов.
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