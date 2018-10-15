Ещё
КНДР отказалась выдать США список ядерных объектов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ким Чен Ын отказался предоставить США список ядерных объектов, сообщают СМИ 

РИА Новости + ещё 132 1 час назад
Фото: Twitter
Лидер КНДР Ким Чен Ын отказался предоставить госсекретарю США Майку Помпео список ядерных объектов для инспекций до подписания декларации о формальном прекращении Корейской войны 1950-1953 годов, сообщила в понедельник японская газета "Иомиури" со ссылкой на неназванные источники.
По ее данным, в ответ на просьбу Помпео предоставить хотя бы частичный список объектов, Ким Чен Ын якобы ответил, что "в условиях отсутствия доверительных отношений, даже если список будет предоставлен, США все равно очевидно не смогут в него поверить".
"Может так получиться, что сведения будут требовать вновь. Тогда возникнет спор", — приводит слова Ким Чен Ына газета "Иомиури".
Лидер КНДР подчеркнул, что "для денуклеаризации прежде всего необходимо построить доверие между США и КНДР".
На исторической встрече в Сингапуре 12 июня Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп договорились о денуклеаризации и улучшении отношений между двумя странами. В частности, американский президент обещал добиться скорейшего прекращения состояния войны на Корейском полуострове, которая завершилась подписанием лишь соглашения о перемирии.
Последние новости
Вьетнамо-украинские ракеты разорвались над Россией Варфоломей "лишил патриаршества" Филарета. И не дал автокефалию Очередь в спину: зачем американцам понадобились российские пулеметы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жириновский разболтал военный «секрет» России117
Резкое решение Кремля шокировало Европу1087
В Раде высмеяли вину России во взрывах на Украине5
Хокинг сделал устрашающее предсказание перед смертью52
Клинтон прокомментировала роман мужа с Левински6
Видео
00:32
Российскую стелс-ракету Х-101 показали вблизи
Оружие
00:38
Панин выступил с объяснением после инцидента
Шоу-бизнес
00:51
Огромный НЛО сняли на видео
В мире Общество
06:35
Резкое решение Кремля шокировало Европу
В мире Европа
05:55
Киберсражения: Нидерланды объявили о войне с Россией
В мире Статьи
01:05
Жириновский разболтал военный «секрет» России
Армия Оружие
00:32
Киев уличил Москву во лжи и потребовал действий
Украина В мире
01:09
Раскрыты подробности новых санкций против РФ
В мире
02:37
Европейская страна заявила о войне с Россией
В мире Европа
00:39
Мощный удар США по Сирии привел к роковому исходу
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение