Стало известно, что сказал Скрипаль после комы

Корреспондент лично общался со Скрипалем, когда тот вышел из комы. В книге говорится, что бывший сотрудник российских спецслужб с симпатией относился к присоединению Крыма и пренебрежительно отзывался к украинцам. Называл их «просто овцами, которым нужен хороший пастух».

Также Скрипаль отказывался верить, что российские войска тайно вошли в восточную Украину, отметив, что при таком раскладе они быстро дошли бы до Киева.

Автор также пишет, что экс-полковник ГРУ проводил свои вечера за просмотром Первого канала в доме, купленном для него MI6.

Ранее «Ридус» публиковал краткое содержание книги Марка Урбана. Автор рассказал, что изначально данные, полученные от Скрипаля, планировалось использовать для создания другой книги — о шпионаже после завершения холодной войны.

В публикации говорится о вербовке Скрипаля в 1996 году неким сотрудником британской внешней разведки MI6 Ричардом Бэгналлом, состоявшейся.

По словам Скрипаль, в то время он искал способ не возвращаться в Россию, поскольку испытал разочарование в проходивших в стране демократических реформах, в Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине

Уже после того, как он вернулся в Москву, Скрипаль передал британской спецслужбе данные о внутренней структуре ГРУ, а также сведения о порядке взаимодействия департаментов разведслужбы.

По пишет журналист, за одну такую встречу Скрипаль получал вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов.

Еще одна часть данных поступила британской разведке через супругу Скрипаля в 1997 году. Она передала сотруднику художественную книгу, исписанную невидимыми чернилами. По словам экс-полковника, его жена не знала о тайном содержании этого подарка.

Полковник вышел в отставку в 1999 году. До своего ареста в 2004 году он успел еще восемь раз встретиться с агентами британской разведки за пределами России.

Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте этого года в британском городе Солсбери. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению, однако в Москве выводы главы британского правительства назвали безосновательными.