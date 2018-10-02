Что сказал Скрипаль после комы

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль не верит, что в его отравлении замешан Кремль. Об этом говорится в книге «Дело Скрипаля» журналиста «Би-би-си» Марка Урбана.
Корреспондент лично общался со Скрипалем, когда тот вышел из комы. В книге говорится, что бывший сотрудник российских спецслужб с симпатией относился к присоединению Крыма и пренебрежительно отзывался к украинцам. Называл их «просто овцами, которым нужен хороший пастух».
Также Скрипаль отказывался верить, что российские войска тайно вошли в восточную Украину, отметив, что при таком раскладе они быстро дошли бы до Киева.
Автор также пишет, что экс-полковник ГРУ проводил свои вечера за просмотром Первого канала в доме, купленном для него MI6.
The New York Times пишет о том, что в середине 90-х Скрипаль передал Великобритании информацию о коррупционной схеме, в которой были замешаны высокопоставленные чиновники, вплоть до начальника российской разведки Николая Патрушева.
Ранее «Ридус» публиковал краткое содержание книги Марка Урбана. Автор рассказал, что изначально данные, полученные от Скрипаля, планировалось использовать для создания другой книги — о шпионаже после завершения холодной войны.
В публикации говорится о вербовке Скрипаля в 1996 году неким сотрудником британской внешней разведки MI6 Ричардом Бэгналлом, состоявшейся.
По словам Скрипаль, в то время он искал способ не возвращаться в Россию, поскольку испытал разочарование в проходивших в стране демократических реформах, в Михаиле Горбачеве и Борисе Ельцине.
Уже после того, как он вернулся в Москву, Скрипаль передал британской спецслужбе данные о внутренней структуре ГРУ, а также сведения о порядке взаимодействия департаментов разведслужбы.
По пишет журналист, за одну такую встречу Скрипаль получал вознаграждение в размере нескольких тысяч долларов.
Еще одна часть данных поступила британской разведке через супругу Скрипаля в 1997 году. Она передала сотруднику художественную книгу, исписанную невидимыми чернилами. По словам экс-полковника, его жена не знала о тайном содержании этого подарка.
Полковник вышел в отставку в 1999 году. До своего ареста в 2004 году он успел еще восемь раз встретиться с агентами британской разведки за пределами России.
Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте этого года в британском городе Солсбери. Премьер-министр Королевства Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению, однако в Москве выводы главы британского правительства назвали безосновательными.
В сентябре Королевская прокурорская служба опубликовала имена и фотографии предполагаемых исполнителей покушения. Ими оказались россияне Александр Петров и Руслан Боширов. В интервью главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян они опровергли свою причастность к инциденту.