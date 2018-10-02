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Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян
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Пока вы спали: США «атаковали» деньги россиян 

Рамблер 36 минут назад
Фото: Reuters

Пиво может подорожать

Рост цены на пиво повысит его качество, культуру его потребления и доходы пивоваров. Об этом, как сообщают «Ведомости», в письме главе Минфина Антону Силуанову написал руководитель общественной организации «Опора России». По этой причине Александр Калинин предложил министру увеличить минимальную цену литра пива в рознице до 75 рублей. На письмо Калинина уже ответил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, который пообещал, что эта идея будет рассмотрена.

США взялись за деньги россиян на Кипре

США «атаковали» банки на Кипре — «любимом убежище денег богатых россиян», сообщает The Wall Street Journal. По информации издания, американские чиновники, среди которых помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли, курирующий борьбу с финансированием терроризма, пригрозили кипрским банкам санкциями за «отмывание российских денег». По этой причине банкиры со средиземноморского острова уже закрыли счета десятков тысяч клиентов, а потенциальных клиентов стали собеседовать строже.

Банки стали сбоить чаще

В работе банков все чаще случаются технические сбои, рассказал «Коммерсанту» Алексей Сизов, сотрудник центра информационной безопасности «Инфосистемы Джет». По его словам, причиной тому — усложнение и обновление систем банков. Сизов отметил, что в течение 2018 года в работе крупнейшей кредитной организации России, Сбербанка, произошли сразу четыре крупных сбоя. Эксперт призвал всех клиентов всех банков понимать, что жертвами технических неполадок могут стать и они.

Треть россиян не имеют сбережений

Две трети россиян, 66%, хранят свои сбережения в рублях. Об этом, как сообщает РИА Новости, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Большинство из оставшихся граждан, 31%, вовсе не имеют сбережений. 5% россиян хранят сбережения в долларах, 3% — в евро, а 1% — в другой валюте.

США обвинили Россию в ядерной беспечности

По вине России на черном рынке оказались ядерные и радиологические материалы. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил помощник государственного секретаря США Кристофер Форд. По его мнению, виной тому — слабый уровень обеспечения безопасности в России и других странах бывшего СССР после холодной войны. Форд отметил, что американская помощь в 1990-х годах на время помогла изменить ситуацию, однако сейчас невозможно с точностью назвать объем опасных материалов, которые находятся на черном рынке.
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