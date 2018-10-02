Эффект голых негров: куда катится рейтинг Макрона

Президент Франции оказался в центре очередного имиджевого скандала. Фотосессия Макрона с полуголыми чернокожими экс-заключенными стала объектом критики со стороны оппонентов французского лидера, чей рейтинг одобрения в сентябре побил очередной антирекорд.

Опросы общественного мнения не успевают за стремительно падающими рейтингами президента Франции Эммануэля Макрона. Каждый месяц СМИ сообщают о новом антирекорде.

Еще в июле опрос Французского института изучения общественного мнения (Ifop) показал, что деятельностью Макрона на посту президента удовлетворены лишь 39% граждан Франции. Тогда был побил прошлый антирекорд Макрона, установленный в июне и августе 2017 года, когда его рейтинг падал до 40%.

Однако на этом падение макроновских рейтингов не остановилось. В августе уровень одобрения деятельности французского президента опустился до 34%, а в сентябре — сравнялся с показателями его предшественника Франсуа Олланда в сентябре 2013 года, опустившись до 32%. По еще более пессимистичным оценкам, которые дает все тот же Ifop, рейтинг Макрона к настоящему моменту не превышает 29%.

И без того плачевный рейтинг Макрона омрачают неудачные имиджевые решения французского президента.

Одним из таких стала его фотосессия во время поездки на остров Сен-Мартен, где расположены заморские общины Франции. Во время визита 29 сентября Макрон встретился с жителями острова, которые недавно вышли из тюрьмы, где отбывали наказание за различные преступления — в том числе, тяжкие.

На кадрах, сделанных во время мероприятия, президент позирует с полуголыми темнокожими мужчинами. На одном из снимков местный житель показывает в камеру средний палец. Фотографии быстро разлетелись по сети и вызвали возмущение интернет-пользователей.

Помимо рядовых пользователей твиттера, снимки стали комментировать и политические оппоненты Макрона, среди которых — его соперница во второму туре президентских выборов 2017 года, депутат Национального собрания Франции Марин Ле Пен. «Мы не можем найти слов, чтобы выразить наше негодование. Франция, конечно, не заслуживает этого. Это непростительно!», — написала она в своих соцсетях.

По иронии судьбы, этой поездкой на Сен-Мартен Макрон надеялся напротив — улучшить свой рейтинг, продемонстрировав, что он — не «президент богатых», как привыкли о нем думать французы.

По словам главы Центра французских исследований Института Европы РАН, Юрия Рубинского , подобными поездками и общением с народом Макрон надеется компенсировать репутационные издержки от своих экономических решений.

Сам Макрон, комментируя эти снимки, заявил: они демонстрируют, что он «любит каждого сына республики» вне зависимости от его прошлого. «Я президент Франции, и я никого не оставлю», — заявил президент на специально созванной пресс-конференции.

Фотосессия в Сен-Мартене напомнила общественности и о другом недавнем скандале вокруг Макрона, связанном с его охранником Александром Беналлой, которому приписывают превышение должностных полномочий, незаконное ношение оружия и даже роман с французским президентом.

Как отмечает Юрий Рубинский, такие инциденты действительно подрывают доверие к президенту,

однако настоящая причина падения рейтингов Макрона заключается в крайней непопулярности проводимых им реформ.

Профсоюзы недовольны его реформами трудового законодательства, что уже вызвало забастовки. Макрон также упразднил так называемый «солидарный налог на состояние». Его платили все граждане республики, чье суммарное состояние превышало €1,3 млн Макрон также вернул практику налогообложения пенсионеров, лишил студентов льгот, а военным урезал финансирование.

«Положительных эффектов от его реформ — увеличение темпов роста, занятости — еще нужно ждать. А вот интересы социально уязвимых слоев населения эти реформы ощутимо затрагивают уже сейчас», — отмечает эксперт.

Понимает это и сам Макрон, который тем не менее отказываться от своей программы не собирается. «Конечно, лучший способ иметь высокий рейтинг — дать людям деньги, но это не то, что я предлагаю людям, это не моя цель. Я должен реформировать свою страну, поэтому мы начали ряд реформ: страхование по безработице, пенсии, энергетика и так далее», — заявил президент Франции в недавнем интервью для Bloomberg TV.

«Быть непопулярным — это участь всех реформаторов. Я не руководствуюсь опросами, я руководствуюсь долгосрочными результатами для своей страны и моих сограждан», — говорит Макрон.

Смогут ли французы по достоинству оценить действия своего президента — остается вопросом. По словам Рубинского, подводить итоги до 2022 года, когда настанет срок очередных президентских выборов, не имеет смысла.

При этом уверенности в том, что за четыре года рейтинг Макрона сможет достичь необходимого для переизбрания уровня тоже нет. «Ожидания от результатов реформ были сильно завышены. При этом решить накопившиеся во Франции проблемы просто так нельзя, требуется время. А сколько — неизвестно», — отмечает Рубинский.

Однако до тех пор низкие рейтинги не помешают президенту Франции продолжить проведение его реформ, уверен эксперт.

«Причин для того, чтобы Макрон оставил свой пост, фактически нет. Кроме того, реальной альтернативы никто предложить Макрону не может», — говорит он.

И действительно: имиджевые потери французского президента никак не отражаются на рейтингах его оппонентов. Как пишет France Info, ни одна из упоминавшихся в последнем опросе общественного мнения партий «не кажется существенному числу французов способной в случае прихода к власти показать лучший результат, чем действующее правительство».