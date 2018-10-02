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Названы последствия запуска второй нитки «Турецкого потока»
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В Киеве назвали последствия запуска второй нитки «Турецкого потока» 

Lenta.ru + ещё 5 11 минут назад
Ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода «Турецкий поток» приведет к снижению объемов транзита газа через территорию Украины. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, сообщает РИА Новости.
«Нить "Турецкого потока" такая же угрожающая, как и "Северный поток". Она меньше по объему, но угроза по принципу такая же — это снятие транзитных объемов с Украины и перевод их на другой маршрут», — сказал Коболев.
По его словам, Киеву тяжело вести переговоры с Анкарой по этому вопросу. Глава «Нафтогаза» надеется, что Евросоюз не откажется от транзита газа через Украину, и в таком случае запуск второй нитки «Турецкого потока» станет бессмысленным.
«Турецкий поток» — проект газопровода стоимостью семь миллиардов евро из России в Турцию по дну Черного моря и далее в страны Европы. Его строительство началось в мае 2017 года вместо «Южного потока», разрешение на возведение которого в 2014-м не дала Болгария. Первая нитка трубопровода предназначена для турецкого рынка, вторая — для Южной Европы.
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