Саудовские бомбы стали смущать Европу

Продажа оружия Саудовской Аравии ставят Европу в неловкое положение

ОАЭ в Le Monde (Франция) рассказывает о том, кто продолжает подписывать контракты, а кто дает задний ход по экономическим соображениям. Военное вмешательство Саудовской Аравией Йемене все больше затягивается, а список обвинений в военных преступлениях растет. Споры по поводу использования оружия против мирного населения наталкиваются на ряд экономических реалий.рассказывает о том, кто продолжает подписывать контракты, а кто дает задний ход по экономическим соображениям.

По всей Европе нарастает чувство смущения в связи с нравственной и юридической стороной продажи оружия Саудовской Аравией и ОАЭ при том, что начатое этими странами в 2015 году военное вмешательство в Йемене все больше затягивается, а список обвинений в военных преступлениях растет. По данным Стокгольмского института исследований проблем мира, за период с 2001 по 2015 год европейские фирмы продали Эр-Рияду (второй по значимости импортер в мире) вооружение на сумму в 57 миллиардов евро. Стоит отметить, что тогда почти 60% саудовского оружия поступало из Европы.

Впоследствии некоторые государства продолжили эти поставки, как, например, Великобритания , верная союзница аравийцев. Другие же заняли более осторожную позицию: не привлекая внимания, как Франция, или неуверенно, как Германия Испания . Некоторые подумывают и том, чтобы дать задний ход по экономическим соображениям.

Германия: застигнутая врасплох коалиция

19 сентября «Шпигель» написал о том, что немецкое правительство дало добро на экспорт танковых навигационных систем для Саудовской Аравии, а также 48 боеголовок и 91 корабельной ракеты для ОАЭ.

Со стороны оппозиции, особенно партии «Зеленых» и социалистической партии, последовала резкая критика: отмечалось, что такой экспорт противоречит подписанному в феврале «коалиционному договору» консерваторов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ). «С настоящего момента мы больше не одобрим экспорт военной техники в страны, которые участвуют в конфликте в Йемене», — говорится в соглашении.

Как бы то ни было, этот эпизод отвечает логике дипломатического сближения Берлина с Эр-Риядом. Их отношения серьезно обострились в конце 2017 года, когда тогдашний министр иностранных дел Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) критически отозвался об «авантюристской» региональной политике Саудовской Аравии, которая в частности вынудила уйти в отставку ливанского премьера Саада Харири. Преемник Габриэля Хайко Маас (Heiko Maas) выразил «сожаление» своему саудовскому коллеге 26 сентября в Нью-Йорке в ходе сессии Генеральной ассамблеи ООН

России и Откровения «Шпигеля» пролили свет на расхождения между официальной позицией немецкого правительства, которое утверждает, что очень жестко контролирует все поставки оружия, и реальностью: Германия является сегодня пятым по значимости экспортером оружия в мире и занимает 5,6% рынка, уступая лишь Франции, Китаю США . В этом вопросе особенно четко проявляется двусмысленность позиции СДПГ, которая разрывается между пацифистскими идеями и стремлением сохранить рабочие места.

Отступление Испании

Новое социалистическое и прогрессивное испанское правительство Педро Санчеса наделало немало шума, заявив в начале сентябре об отказе поставить Саудовской Аравии 400 бомб с лазерным наведением (договор был подписан предыдущим кабинетом министров в 2015 году), чтобы не допустить их использования в войне в Йемене. Эр-Рияд выразил протест.

Это решение всячески приветствовалось левыми и НКО, однако породило настоящую панику в Андалузии, где аравийцы заказали пять корветов на судостроительном заводе «Кадикс». Речь шла об инвестициях в 1,8 миллиарда евро и создании 6 000 рабочих мест в регионе с безработицей в 27% активного населения. Дипломатический кризис в отношениях с королевством поставил договор под угрозу.

На фоне демонстраций местных рабочих региональное правительство (социалисты) выразило обеспокоенность по поводу приближающихся выборов. 13 сентября исполнительная власть уступила под давлением и сообщила, что не будет отменять продажу. Министр иностранных дел и бывший глава Европарламента Жозеп Боррель (Josep Borrell) даже посчитал нужным заявить, что это оружие обладает «выдающейся точностью, менее метра», и должно помочь избежать «сопутствующего ущерба». Все это повлекло за собой критические заявления об «импровизации» правительства со стороны правых, а также части левых.

Париж, осторожный союзник Эр-Рияда

Для Франции «Саудовская Аравия — не клиент, а союзник». Президент Эммануэль Макрон придерживается принципа преемственности и считает, что подписанные в прошлом соглашения необходимо выполнять. Иначе говоря, продажа вооружения, которое может быть использовано в Йемене, продолжается, пусть и с «особой бдительностью», как утверждают в соответствующих ведомствах. Разрешения на экспорт на Ближний Восток рассматриваются раз в месяц, а запросы участников войны в Йемене (на снаряды, ракеты, запчасти и т.д.) рассматриваются на специальных собраниях правительства. Париж не поставляет Эр-Рияду бомбы, однако продает снаряды для пушек Ceaesar. Что касается ОАЭ, они приобрели самолеты Mirage 2000, однако не пользуются французскими бомбами, а для их танков Leclerc все еще требуются боеприпасы и техобслуживание.

Как следует из документов, которые недавно опубликовали «Викиликс» , «Медиапар» и «Шпигель», с подписанным в начале 1990-х годов соглашением на поставку бронетехники был связан один неприятный момент. В 2008 году парижский арбитражный суд рассматривал дело о выплате французским производителем 195 миллионов долларов комиссионных посреднику из ОАЭ, вероятно, в коррупционных целях.

Правозащитники потребовали прекращения поставок оружия во время визита саудовского наследного принца в Париж в апреле этого года, а 56 депутатов призвали (пока что безуспешно) сформировать парламентскую следственную комиссию. 4 июля министр обороны Флоранс Парли (Florence Parly) сделала такое уточнение: «Раз вернуть уже поставленное оружие невозможно, у нас есть законное основание поинтересоваться насчет его использования. Насколько мне известно, проданная Саудовской Аравии наземная техника используется не в наступательных, а в оборонительных целях, на границе с Йеменом». Речь идет о пушках Caesar.

Саудовская Аравия была вторым по значимости клиентом Франции за период с 2007 по 2016 год: основные соглашения касались модернизации фрегатов (миллиард евро), пушек Caesar (1,7 миллиарда) и дара Эр-Рияда ливанской армии, который частично отправился в его собственные арсеналы (2,4 миллиарда). В 2017 году заказы сократились до 626 миллионов евро. ОАЭ, с которыми Францию связывает оборонное соглашение, были ее шестым клиентом за прошлое десятилетие (701 миллион евро в 2017 году). К концу этого года ожидается принятие политических решений по новым договорам (катера, радары, многоцелевые самолеты).

Лондон подписывает все новые контракты

Призывы к мирному урегулированию конфликта не помешали Великобритании стать самым верным сторонником Эр-Рияда по вопросу Йемена в Совбезе ООН наравне с США. С 2015 года Лондон дал добро на поставки Саудовской Аравии вооружения на сумму в 5,2 миллиарда евро, по данным Кампании против продажи оружия (CAAT). Речь идет главным образом об истребителях-бомбардировщиках Eurofighter Typhoon, бомбах с лазерным наведением Paveway и ракетах Brimstone.

Эр-Рияд является значимым инвестором в Сити и ключевым рынком сбыта в международной стратегии Лондона после Брексита. Поэтому правительство Мэй делает все новые дружеские жесты в его адрес, как было, например, во время мартовского визита саудовского наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Хоть Мэй и выражает «глубокую обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Йемене», она подписала протокол о намерениях касательно поставки Эр-Рияду 48 Eurofighter Typhoon (потенциально речь может идти о нескольких миллиардах долларов).

Пацифисты из CAAT, бывшим руководителем которых был нынешний глава лейбористов Джереми Корбин (Jeremy Corbyn), называют эти сделки «позорными» и критикуют непрозрачность системы выдачи разрешений на экспорт (в частности это касается хуже контролируемых и не ограниченных по времени «свободных лицензий»). Движение обратилось в суд с требованием приостановить поставки оружия Саудовской Аравии.

Правительство в свою очередь заверяет, что его процедуры контроля одни из самых жестких в мире и соответствуют критериям ЕС . Идущие впереди всех в этом вопросе либерал-демократы требуют «незамедлительной остановки продажи оружия Саудовской Аравии вне зависимости от цены». Более осторожные (положение обязывает) лейбористы обещают «масштабные реформы» процедуры выдачи экспортных лицензий, которая в настоящий момент «держится в тайне».

Чувствительный вопрос для Стокгольма

Позиция Швеции по поставкам оружия в Саудовскую Аравию не отличается ясностью. Когда премьер Стефан Левен заявил в марте 2015 года, что его страна не будет продлевать подписанное в 2005 году соглашение о военном сотрудничестве с Эр-Риядом, сторонники непреклонности (в частности, зеленые и левые) аплодировали ему.

Тридцатка руководителей крупнейших шведских компаний в свою очередь выразила беспокойство насчет потенциальных экономических последствий. Министр обороны Петер Хультквист (Peter Hultqvist) поспешил успокоить их заявлением о том, что военное сотрудничество двух стран и так уже сошло на нет (разрыв соглашения должен был лишь подтвердить этот факт), и что Швеция хотела бы развивать отношения с Саудовской Аравией в «мирной сфере».

Тем не менее, когда Стефан Левен отправился в Эр-Рияд в октябре 2016 года, его сопровождал целый ряд промышленников, в том числе председатель совета директоров компании «Сааб» Маркус Валленберг (Marcus Wallenberg). По данным шведской прессы, компания за последние десять лет продала Эр-Рияду средств наблюдения и противотанковых ракет на сумму в 511 миллионов евро.

На фоне критики правозащитников и левых социал-демократы, зеленые и четыре правоцентристские партии представили в июне 2017 года законопроект, который должен не допустить продажи оружия странам, виновным в «серьезных отступлениях от демократии». В теории закон должен запретить продажу оружия диктатурам, однако здесь возможны исключения, если это отвечает стратегическим интересам страны. По мнению экспертов, он ничего не изменит.

В 2017 году Швеция продала вооружение полусотне стран на общую сумму в 11,3 миллиарда крон. Стокгольмский институт исследования проблем мира называет королевство 14-м по значимости мировым поставщиком, тремя главными клиентами которого за период с 2013 по 2017 год стали ОАЭ (20%), Таиланд (16%) и Саудовская Аравия (13%).