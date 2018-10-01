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Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля
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Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля» 

Lenta.ru + ещё 11 22 минуты назад
Фото: Телеканал RT / ТАСС
Александр Петров, которого Великобритания считает одним из подозреваемых по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, занимается продажей спортивного питания Natural Mojo. Об этом говорится на странице Alexander Petrow в профессиональной сети LinkedIn.
На странице указано, что мужчина работает с этим брендом с декабря 2016 года. В частности, судя по профилю в LinkedIn, на протяжении своей карьеры Петров занимался маркетингом, налаживанием коммуникации между предприятиями и их клиентами, рекламой, работой с персоналом и мониторингом качества. В данный момент он занимается развитием сети Natural Mojo в Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Польше.
В профиле также значится, что Петров учится в Техническом университете Берлина и Университете Потсдама. Темой его дипломной работы была «Мотив смерти в литературе немецкого романтизма».
Natural Mojo занимается продуктами для здоровья, в частности, средствами для улучшения состояния кожи, улучшения настроения и контроля веса. В России официально продукция бренда не продается.
Ранее о том, что Петров продает спортивное питание высокопоставленным чиновникам, рассказала «Комсомольской правде» его предполагаемый преподаватель английского. По словам женщины, «Петров — человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание». Она отмечала, что в британский город Солсбери он вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым поехал из-за семинара для тех, кто занимается распространением спортпита.
Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию
5 сентября британское правительство обвинило Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. По заявлению Лондона, мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку.
После этого подозреваемые дали интервью, в котором опровергли связь со спецслужбами и заявили, что приехали с туристическим визитом. Позднее журналисты писали, что Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой.
Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергла.
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