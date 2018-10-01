Раскрыты подробности работы второго «отравителя» Скрипаля

Раскрыты подробности о работе «отравителя Скрипаля»

Швейцарии, Италии и Польше. На странице указано, что мужчина работает с этим брендом с декабря 2016 года. В частности, судя по профилю в LinkedIn, на протяжении своей карьеры Петров занимался маркетингом, налаживанием коммуникации между предприятиями и их клиентами, рекламой, работой с персоналом и мониторингом качества. В данный момент он занимается развитием сети Natural Mojo в Германии, Австрии

В профиле также значится, что Петров учится в Техническом университете Берлина и Университете Потсдама. Темой его дипломной работы была «Мотив смерти в литературе немецкого романтизма».

Natural Mojo занимается продуктами для здоровья, в частности, средствами для улучшения состояния кожи, улучшения настроения и контроля веса. В России официально продукция бренда не продается.

Ранее о том, что Петров продает спортивное питание высокопоставленным чиновникам, рассказала « Комсомольской правде » его предполагаемый преподаватель английского. По словам женщины, «Петров — человек, приближенный к элите. Там в этих кругах и продавал это свое питание». Она отмечала, что в британский город Солсбери он вместе со вторым подозреваемым Русланом Бошировым поехал из-за семинара для тех, кто занимается распространением спортпита.

Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

5 сентября британское правительство обвинило Александра Петрова и Руслана Боширова в покушении на Скрипаля. По заявлению Лондона, мужчины въехали в страну по настоящим паспортам, выданным на вымышленные имена, они оба работают на российскую военную разведку.

После этого подозреваемые дали интервью, в котором опровергли связь со спецслужбами и заявили, что приехали с туристическим визитом. Позднее журналисты писали, что Боширов на самом деле является кадровым сотрудником российской военной разведки, полковником Анатолием Чепигой

Москва все обвинения в причастности к отравлению отвергла.