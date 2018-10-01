В Британии выходит книга о Сергее Скрипале. Журналист ВВС Марк Урбан утверждает, что он единственный корреспондент, который не только виделся с экс-полковником ГРУ, но и взял у него многочасовое интервью за год до попытки отравления.
Изначально он хотел использовать его для своей книги о шпионах, однако после инцидента в Солсбери решил издать отдельно. Британский таблоид Daily Mail опубликовал выдержки из книги под заголовком «Я хотел жизни за пределами России». Урбан пишет, что Скрипаль сейчас, «возможно, уже оправился от отравления и скрывается, но, скорее всего, никогда не объявится, чтобы поведать свою версию событий».
В своей книге Урбан рассказывает, что первым заграничным заданием Скрипаля стала служба на Мальте в качестве атташе по культуре и спорту при посольстве в 1984 году. Там он с целью вербовки должен был выявлять предполагаемых агентов в правящих кругах Мальты, а также западных дипломатов, военных или шпионов.
Как пишет Урбан, Скрипаль проводил вечера в компании американских моряков и летчиков, приезжавших на Мальту в отпуск с баз в Южной Италии. «Он покупал им напитки и вел с ними приятные беседы». Именно тогда у советского разведчика и возникли первые сомнения в том, на чьей стороне он действительно хотел бы быть.
А с распадом Советского Союза он почувствовал себя преданным «новыми демократическими лидерами» страны Михаилом Горбачевым и Борисом Ельциным. И в 1992 году попросился в отставку, однако его просьба была отклонена. Скрипаль был направлен сначала в Париж, а затем в Мадрид, где также работал при посольстве.
Там в 1996 году на него вышел агент британской МИ-6 Ричард Бэгналл. Он представился нефтяником из Гибралтара, который искал бизнес-партнеров в России. В сотрудничестве с ЦРУ Скрипаль не был заинтересован, пишет Урбан, это было слишком рискованно. А вот о Британии у него было очень «позитивное мнение».
По словам Урбана, Скрипаль говорил, что ему импонирует идея, заложенная в британской пословице «Мой дом — моя крепость». В итоге он согласился на предложение британского агента передавать информацию за деньги. Во время их следующей встречи Скрипаль передал Бэгналлу чертеж и структуру командования ГРУ. Тот остался очень доволен, и Лондон тоже.
У МИ-6 впервые за 30 лет появился агент из ГРУ. Скрипалю дали кодовое имя Forthwith. Передача информации происходила на специально арендованной квартире. За каждую встречу ему платили несколько тысяч долларов. В сентябре того же года Скрипаль вернулся в Москву, возглавив в ГРУ отдел кадров.
Контактировать с западными спецслужбами в России для него было слишком рискованно. Тогда невольно шпионить в пользу британцев начала уже его жена. В 1997 году она направилась на отдых в Аликанте с дочерью Юлией. В отеле она встретилась с тем самым Ричардом Бэгналлом, чтобы передать подарок от супруга — роман, страницы которого были исписаны невидимыми чернилами. По словам Скрипаля, его жена не знала о том, что книга является не просто подарком.
Книга о Скрипале появится на прилавках 4 октября. Тем временем власти Солсбери, куда из-за «дела Скрипалей» сократился поток туристов, срочно заказали ребрендинг. Совет графства Уилтшир нанял консультантов для того, чтобы они помогли изменить восприятие города, пишет The Guardian. В Солсберийском соборе также отметили снижение количества посетителей. Однако русский гид в Лондоне Людмила Харрисон-Джонс говорит, что туристов меньше не стало. А приехавшие из России даже меняют программу, чтобы сделать фото на фоне шпиля, ставшего знаменитым после интервью Петрова и Боширова:
Людмила Харрисон-Джонс русский гид в Лондоне«Едут туристы. На прошлой неделе у меня там большая группа была. Наоборот, среди русских туристов ажиотаж. Все хотят поехать туда. Может быть, какие-то иностранцы не ездят. Американцы, может, французы, немцы боятся. Русские ездят с удовольствием. Даже если не в программе, просят показать. Надевают плащи полиэтиленовые прозрачные, дождевики и фотографируются на фоне собора. Дождевики — как бы защита от химоружия».
Член совета по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч отметила, что все места, которые фигурировали в «деле Скрипалей» и охранялись полицией, обеззаражены и безопасны. А ресторан Zizzi и паб «Милл» вновь откроются к Рождеству.