«Я хотел жизни за пределами России». В Великобритании выходит сенсационная книга о Сергее Скрипале

В Британии выходит книга о Сергее Скрипале . Журналист ВВС Марк Урбан утверждает, что он единственный корреспондент, который не только виделся с экс-полковником ГРУ , но и взял у него многочасовое интервью за год до попытки отравления.

Изначально он хотел использовать его для своей книги о шпионах, однако после инцидента в Солсбери решил издать отдельно. Британский таблоид Daily Mail опубликовал выдержки из книги под заголовком «Я хотел жизни за пределами России ». Урбан пишет, что Скрипаль сейчас, «возможно, уже оправился от отравления и скрывается, но, скорее всего, никогда не объявится, чтобы поведать свою версию событий».

В своей книге Урбан рассказывает, что первым заграничным заданием Скрипаля стала служба на Мальте в качестве атташе по культуре и спорту при посольстве в 1984 году. Там он с целью вербовки должен был выявлять предполагаемых агентов в правящих кругах Мальты, а также западных дипломатов, военных или шпионов.

Как пишет Урбан, Скрипаль проводил вечера в компании американских моряков и летчиков, приезжавших на Мальту в отпуск с баз в Южной Италии. «Он покупал им напитки и вел с ними приятные беседы». Именно тогда у советского разведчика и возникли первые сомнения в том, на чьей стороне он действительно хотел бы быть.

А с распадом Советского Союза он почувствовал себя преданным «новыми демократическими лидерами» страны Михаилом Горбачевым Борисом Ельциным . И в 1992 году попросился в отставку, однако его просьба была отклонена. Скрипаль был направлен сначала в Париж, а затем в Мадрид, где также работал при посольстве.

Там в 1996 году на него вышел агент британской МИ-6 Ричард Бэгналл. Он представился нефтяником из Гибралтара, который искал бизнес-партнеров в России. В сотрудничестве с ЦРУ Скрипаль не был заинтересован, пишет Урбан, это было слишком рискованно. А вот о Британии у него было очень «позитивное мнение».

По словам Урбана, Скрипаль говорил, что ему импонирует идея, заложенная в британской пословице «Мой дом — моя крепость». В итоге он согласился на предложение британского агента передавать информацию за деньги. Во время их следующей встречи Скрипаль передал Бэгналлу чертеж и структуру командования ГРУ. Тот остался очень доволен, и Лондон тоже.

У МИ-6 впервые за 30 лет появился агент из ГРУ. Скрипалю дали кодовое имя Forthwith. Передача информации происходила на специально арендованной квартире. За каждую встречу ему платили несколько тысяч долларов. В сентябре того же года Скрипаль вернулся в Москву, возглавив в ГРУ отдел кадров.

Контактировать с западными спецслужбами в России для него было слишком рискованно. Тогда невольно шпионить в пользу британцев начала уже его жена. В 1997 году она направилась на отдых в Аликанте с дочерью Юлией. В отеле она встретилась с тем самым Ричардом Бэгналлом, чтобы передать подарок от супруга — роман, страницы которого были исписаны невидимыми чернилами. По словам Скрипаля, его жена не знала о том, что книга является не просто подарком.

Книга о Скрипале появится на прилавках 4 октября. Тем временем власти Солсбери, куда из-за «дела Скрипалей» сократился поток туристов, срочно заказали ребрендинг. Совет графства Уилтшир нанял консультантов для того, чтобы они помогли изменить восприятие города, пишет The Guardian . В Солсберийском соборе также отметили снижение количества посетителей. Однако русский гид в Лондоне Людмила Харрисон-Джонс говорит, что туристов меньше не стало. А приехавшие из России даже меняют программу, чтобы сделать фото на фоне шпиля, ставшего знаменитым после интервью Петрова и Боширова:

Людмила Харрисон-Джонс русский гид в Лондоне«Едут туристы. На прошлой неделе у меня там большая группа была. Наоборот, среди русских туристов ажиотаж. Все хотят поехать туда. Может быть, какие-то иностранцы не ездят. Американцы, может, французы, немцы боятся. Русские ездят с удовольствием. Даже если не в программе, просят показать. Надевают плащи полиэтиленовые прозрачные, дождевики и фотографируются на фоне собора. Дождевики — как бы защита от химоружия».

Член совета по экономическому развитию и восстановлению Солсбери Паулин Черч отметила, что все места, которые фигурировали в «деле Скрипалей» и охранялись полицией, обеззаражены и безопасны. А ресторан Zizzi и паб «Милл» вновь откроются к Рождеству.