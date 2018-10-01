Ещё
Старушка прошлась по парку и нашла алмаз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Старушка прошлась по парку и нашла алмаз 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Francois Lenoir / Reuters
Пожилая посетительница парка «Алмазный кратер» в американском штате Арканзас за 10 минут нашла алмаз весом 2,63 карата. Об этом сообщает информационный портал 5news.
Жительница штата Колорадо, решившая скрыть свою личность, рассказала, что на поиск камней приехала вся семья: она, ее муж, сын, внук и внучка. Но удача улыбнулась только ей. 71-летняя американка увидела на земле небольшой белоснежный камень. «Я взяла другой камень, чтобы соскрести с него грязь, но не знала, алмаз ли это или нет», — призналась она. После этого семья продолжала поиски около часа, но не нашла ничего ценного.
Женщина отнесла находку в местный исследовательский центр, где ей подтвердили, что алмаз настоящий. Сотрудник парка Вэймон Кокс (Waymon Cox) описал его так: «Этот белый алмаз размером примерно с фасолину, а его форма напоминает ноготь на руке. Несколько коричневых, похожих на веснушки, отметин на его поверхности, придают ему неповторимый шарм». По его словам, каждый пятый из найденных посетителями алмазов лежал на поверхности земли.
Парк располагается на месте потухшего вулкана. Это единственное общедоступное месторождение этих камней в мире. В 1990 году там обнаружили алмаз Строуна-Вагнера — редчайший бесцветный камень, полностью лишенный внутренних дефектов. Парк выкупил находку за 34,7 тысячи долларов. Все с момента открытия парка в 1972 году в нем обнаружили больше 33 тысяч драгоценных камней.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ попросила Сеул обясниться75
Что изменится для россиян с 1 октября?46
Раскрыты тайные метки квартирных воров в Москве13
В британской разведке пожалели о помощи Путину32
Американский офицер разнес украинских военных523
Видео
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
03:00
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Образование Общество
01:01
«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы
Происшествия
00:49
Седокова испытала унижение на корпоративе
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Панин порадовал украинцев
Шоу-бизнес
00:34
«Беременная Бледанс налегает на апероль»
Шоу-бизнес
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:03
Путину подарят три винтажных самолета
Армия
01:04
Москву пытаются втянуть в косовский кризис
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение