Ещё
Претендентов на пост главы ДНР стало меньше
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Претендентов на пост главы ДНР стало меньше 

News.ru 3 часа назад
Центризбирком самопровозглашенной Донецкой народной республики завершил приём подписных листов от кандидатов на должность главы ДНР. Документы приняли не у всех претендентов на высшую должность в республике.
«Из 10 кандидатов, прошедших процедуру выдвижения, подписные листы передали 8 человек», — рассказала председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, её цитирует РИА Новости.
Она уточнила, что в числе кандидатов, которые процедуру выдвижения, в установленный срок подписные листы передали врио главы ДНР Денис Пушилин, а также Роман Храменков, Елена Шишкина и Павел Губарев.
Позднякова также отметила, что первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов, который пострадал при взрыве во время съезда компартии ДНР в Донецке 29 сентября, не передал своевременно подписные листы и не может быть зарегистрирован в качестве кандидата.
Выборы глав и депутатов ДНР И ЛНР планируется провести 11 ноября. На Украине заявили, что не признают выборы.
News.ru: последние новости
Пушков о морской блокаде США: «лучше жевать, чем говорить» Девушка с русскими корнями стала «Мисс Финляндии» Шварценеггер собрался в Киев
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Американский офицер разнес украинских военных342
«Кто это сделал?»: Порошенко поблагодарил Путина689
Правый марш: националисты захватывают Европу10
«Борис Николаевич, мы вдвоем будем рулить этой страной»175
«Короче, отказ»: Почему Британия не пускает россиян251
Видео
04:13
Туалет не работает: кто и за что просверлил «Союз»
Технологии Статьи
00:35
Раскрыто число погибших в Сирии военных РФ
Армия
03:00
Задача для китайских школьников взорвала Сеть
Образование Общество
01:01
«Осторожно, двери отрываются»: ЧП в метро Москвы
Происшествия
00:49
Седокова испытала унижение на корпоративе
Шоу-бизнес Статьи
00:29
Панин порадовал украинцев
Шоу-бизнес
00:34
«Беременная Бледанс налегает на апероль»
Шоу-бизнес
01:34
В джунглях Вьетнама нашли советского летчика
В мире
02:03
Путину подарят три винтажных самолета
Армия
01:04
Москву пытаются втянуть в косовский кризис
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение