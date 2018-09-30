Претендентов на пост главы ДНР стало меньше

Центризбирком самопровозглашенной Донецкой народной республики завершил приём подписных листов от кандидатов на должность главы ДНР. Документы приняли не у всех претендентов на высшую должность в республике.

«Из 10 кандидатов, прошедших процедуру выдвижения, подписные листы передали 8 человек», — рассказала председатель ЦИК ДНР Ольга Позднякова, её цитирует РИА Новости.

Позднякова также отметила, что первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов , который пострадал при взрыве во время съезда компартии ДНР в Донецке 29 сентября, не передал своевременно подписные листы и не может быть зарегистрирован в качестве кандидата.

Выборы глав и депутатов ДНР И ЛНР планируется провести 11 ноября. На Украине заявили, что не признают выборы.