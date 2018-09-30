Британский министр обвинил Россию в реваншизме

Министр обороны Великобритании обвинил Россию в реваншизме

"Мы, как нация, будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны", — сказал он.

"Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием, границы становятся все более расплывчатыми из-за того, что наши враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей", — отметил Уильямсон.

"Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, — Россия", — сказал глава британского минобороны, заявив, что РФ якобы "наращивает свое военное присутствие" на Украине и в арктическом регионе.

Москва последовательно отвергала подобные утверждения западных политиков, указывая на то, что они не имеют ничего общего с действительностью.