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Британский министр обвинил Россию в реваншизме
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Министр обороны Великобритании обвинил Россию в реваншизме 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон выступил в воскресенье с утверждениями, что Россия пытается переписать итоги холодной войны, являясь одной из самых больших угроз безопасности Соединенному Королевству. Об этом он заявил, выступая на съезде правящей Консервативной партии, начавшем работу в Бирмингеме.
"Мы, как нация, будем защищать наши ценности, мы не позволим Кремлю переписать итоги холодной войны", — сказал он.
"Угрозы, c которыми мы сталкиваемся, становятся все больше. Иран все более опасен, Северная Корея обладает ядерным оружием, границы становятся все более расплывчатыми из-за того, что наши враги действуют в серых зонах при помощи кибератак и лживых новостей", — отметил Уильямсон.
"Одна из самых больших угроз, с которыми мы сталкиваемся сегодня, — Россия", — сказал глава британского минобороны, заявив, что РФ якобы "наращивает свое военное присутствие" на Украине и в арктическом регионе.
Москва последовательно отвергала подобные утверждения западных политиков, указывая на то, что они не имеют ничего общего с действительностью.
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